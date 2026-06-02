Cambio de planes con Ronald Araujo, oferta por Christensen y lío inesperado en la zaga del Barcelona

Fran Fuentes 02 JUN 2026 - 23:42h.

Son cinco jugadores para dos posiciones, y hasta seis si se termina cerrando un fichaje

Giro por el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: el Arsenal complica el plan del Barça

Compartir







El FC Barcelona paralizó, al menos de momento, la contratación de un defensa central. Cuando ya habían avanzado en la llegada de Alessandro Bastoni, Hansi Flick solicitó a Deco que se centrase mejor en el reforzar la parcela ofensiva del equipo. Es ahí donde se aceleró la llegada de Anthony Gordon, o los avances con el entorno de Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid se ha negado en rotundo. Para hacer caja y poder acometer todas esas operaciones, el club planifica hacer algunas ventas. Sin embargo, ninguna de ellas será Ronald Araújo.

Y es que el diario SPORT informa de que, pese a los rumores que le situaban fuera del FC Barcelona cada verano (incluido este), el club está muy satisfecho con el central uruguayo y no se plantea en ningún caso darle salida. Y es que Hansi Flick le considera importante en el vestuario, y de cara a la planificación deportiva también valoran que que es un perfil futbolístico muy diferente a Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín, quien, cuenta ya como defensa central a todos los efectos.

PUEDE INTERESARTE El Manchester United se cansa del Barcelona y podría vender a Rashford a otro equipo

La renovación de Andreas Christensen genera overbooking en la defensa

Del mismo modo, según apunta también el diario SPORT, la intención del club es la de ofrecerle a Andreas Christensen la renovación. De este modo, el Barcelona le ampliaría el contrato por dos temporadas, entre otras cosas, debido a su constante predisposición de ayudar al equipo y liberar su salario cuando se ha lesionado de gravedad.

PUEDE INTERESARTE Sitúan al Fenerbahçe tras el fichaje de Lewandowski: oferta sobre la mesa

Eso sí, de cara al próximo año, esto deja un panorama con hasta cinco defensas centrales en el FC Barcelona. Seis si, finalmente, se acaba cerrando alguna incorporación. Y es que, aunque Hansi Flick haya pedido que se moren otras opciones primero, no significa que descarte de pleno la llegada de un central zurdo que eleve el nivel competitivo de la plantilla. Esto, por el contrario, generaría la necesidad de dar saida a algún futbolista, de esta lista, más allá de que sus polivalencias les permitan acomodarse a otras posiciones.

Sea como fuere, los planes parecen claros. En este sentido, el que podría salir perjudicado es Jules Koundé, por quien el FC Barcelona podría ingresar una gran suma de dinero. Deco juega con las polivalencias y, a tenor de los movimientos que ha realizado hasta ahora y que se prevén en el mercado, una venta cuantiosa del francés puede permitir más de un movimiento en otras posiciones. Veremos cómo se suceden los acontecimientos.