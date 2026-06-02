Pablo Sánchez 02 JUN 2026 - 09:43h.

El mensaje de LaLiga al Barcelona tras la salida de Lewandowski que lo cambia todo en el mercado de fichajes

Vinculado también con Arabia Saudí

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En Mestalla y en medio de una gran ovación, Robert Lewandowski puso punto y final a su etapa como jugador del Barcelona. El polaco descansa cuerpo y mente mientras se aclara su futuro en el fútbol a sus 37 años. La opción de Arabia Saudí asoma en el horizonte, aunque en las últimas horas los focos también apuntan a Turquía.

Según infoma el periodista italiano Nicolò Schira, el Fenerbahçe estaría interesado en el fichaje de Lewandowski e incluso le habría presentado ya una suculenta oferta de 10 millones de euros por año hasta 2028. 20 kilos por dos temporadas en la recta final de su carrera.

El equipo otomano apunta a LaLiga con fuerza en este mercado estival. Y es que no hace mucho también corrió como la pólvora el interés en el fichaje de Vedat Muriqi, cuya continuidad en el Mallorca está a expensas de demasiados factores.

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Hasta la fecha, solo se había vinculado a Lewandowski con Arabia Saudí. Incluso Iñigo Martínez, jugador del Al-Nassr, le dio un par de consejos en una entrevista reciente. "Puede llegar a tener alguna oferta, pero no es fácil adaptarte aquí. Es cierto que en los clubs te facilitan las cosas, aunque vas a un sitio completamente diferente. Debes tener la idea muy clara.y bien", comentó el exjugador del Barcelona.

Una despedida con honores

Lewandowski se despidió del Barcelona por la puerta grande. Primero lo hizo en el Camp Nou en la penúltima jornada, donde recibió abrazos, aplausos y palabras muy bonitas de compañeros de equipo y profesión. Atrás quedan mensajes como el de Manuel Pellegrini o el de LaLiga. En Mestalla, en la última jornada, tuvo la posibilidad de despedirse de forma definitiva ante un buen puñado de culés. Ahora, le llega el momento de decidir qué camino seguir.