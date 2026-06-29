Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 17:08h.

El Celta se mete en la pelea por el fichaje de Jan Virgili: competencia de mucho nivel

El club pone en valor el peso de la cantera en el presente y el futura de la entidad.

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El Celta de Vigo no solo maneja operaciones relacionadas al primer equipo en estos primeros compases del mercado. El ascenso del Fortuna a LALIGA HYPERMOTION provoca que se avecinen importantes cambios en el filial y, por ende, en la cantera. La proyección de los más jóvenes es un reclamo para grandes clubes, que centran sus miras en chicos de la casa con un prometedor futuro. Un claro ejemplo de ello se ha vivido recientemente con un joven futbolista del Celta pretendedido por mastodontes como el Barcelona o el Real Madrid.

Según informa la cuenta Tenías que Haber Tirado, el Celta habría convencido al joven David Sueiro para ampliar su vinculación con el club rechazando así las propuestas de fichaje de grandes canteras españolas como las del Barcelona y el Real Madrid. Club y futbolista llegaron a un acuerdo que anula la marcha de otra joya de la cantera, el futuro de la entidad celeste.

Problemas con el lateral zurdo

Otra de las grandes tareas que ocupa estos días la mente de Marco Garcés es la de reconstruir el lateral izquierdo. La salida de Manu Sánchez rumbo al Levante deja todo a la espera de conocer qué pasará con Javi Galán. El jugador también vive en la incógnita, puesto que su contrato con Osasuna finaliza en junio aunque su renovación se activará de forma automática.

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Teniendo en cuenta ambas situaciones, el Celta tendrá que acometer cuanto antes la búsqueda de un refuerzo para ese puesto en un mercado que se mueve a un ritmo lento en medio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a la pretemporada, cada vez falta menos para volver a ver a los jugadores sobre el verde y comenzar con el nuevo proyecto a la espera de que se tomen algunas decisiones. Por ejemplo, qué sucedera con chicos de la casa como Hugo González y Joel López. Claudio Giráldez tendrá la última palabra después de completar una sobresaliente temporada con el Fortuna con el ascenso como colofón final.