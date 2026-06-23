Fran Fuentes 23 JUN 2026 - 01:01h.

El mediocentro francés ha dejado un bonito recuerdo sobre su etapa celeste mientras el partido de Francia estaba suspendido

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Claude Makélélé ha cruzado la línea de futbolistas que se pasan a la comunicación. Lo ha hecho en DAZN, donde actúa como comentarista de los partidos de la selección de Francia en el Mundial, con algunas polémicas palabras sobre Kylian Mbappé. El legendario pivote defensivo ha recordado alguno de sus mejores momentos con el Celta de Vigo, donde pasó dos temporadas y guarda muy gratos recuerdos. Tanto es así que, de hecho, dos de los jugadores de los que mejor recuerdo guarda jugando juntos son, precisamente, dos excompañeros suyos en Balaídos.

Lo comentó durante la pausa del partido de Francia por las tormentas, en la que respondió alguna de las preguntas de los espectadores mientras se reanudaba el encuentro: "Del Celta me quedo con Mostovoi. Además, de Mazinho aprendí mucho", explica. Eso sí, también recuerda algunos otros: "Después, Gustavo López, que ahora está en el banquillo con Simeone, Penev arriba, Juan Sánchez... qué jugador. Nadie lo conocía, pero...", comenta, recordando el nivel técnico del ariete valenciano.

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Asimismo, también recuerda cómo eran los derbis frente al Deportivo de La Coruña, recordando el nivel e intensidad que tenían aquellos encuentros: "Eso era impresionante, era salvaje. Yo lo sabía cuando íbamos a jugar. El Dépor tenía un equipazo también, con Djalminha... Siempre era una pelea con ellos, siempre", explica.

La gran amistad de Claude Makélélé y Mazinho en el Celta: "Hablábamos mucho"

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Del mismo modo, recuerda que con Mazinho tenía una gran amistad: "Me quedaba con él después de los entrenamientos para tocar el balón y hablar. Quería saber cómo él hacía los pases, cómo le pegaba con la derecha. Hablábamos mucho, él tenía sus hijos, que estaban pequeños e incluso también jugaba yo con sus hijos. Me decía que, en ese sitio, los balones se iban a la derecha o la izquierda, pero siempre volvía para el mediocentro. Es la mejor posición para manejar el juego", recuerda el exjugador francés.

Por otra parte, Claude Makélélé también recuerda los goles que marcó, recordando que fue mucho más prolífico de cara a la portería rival en el Celta que en el Real Madrid, donde su misión era equilibrar a Figo, Zidane, Ronaldo, Raúl o Beckham: "En Vigo marcaba muchos goles. Cuando llegué al Madrid, me quedaba atrás. 'Quédate ahí, no pases la línea del centro del campo'", explica, mientras que en el conjunto celeste coincidió con jugadores como Cáceres, Celades, Míchel Salgado o Mostovoi. Por último, admite que está al tanto de los buenos resultados del equipo bajo el mando de Claudio Giráldez: "Sí, de lejos".