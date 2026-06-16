David Torres 16 JUN 2026 - 14:31h.

El Valencia CF acelera por Thomas Meunier mientras Andrés García se aleja

Es uruguayo, tiene 31 años, estuvo en el Mallorca y juega en el FC Krasnodar ruso

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ValenciaEl Valencia CF sigue sondeando el mercado de laterales derechos en busca de dos futbolistas para esa posición. Thomas Meunier, internacional y mundialista con Bélgica de 34 años es el mejor colocado. Su apuesta ha desplazado a Andrés García, que también gusta pero que tiene menos experiencia y Corberán busca realidades. En este escenario, aparece el nombre de otro veterano como es Giovanni González, uruguayo de 31 años.

El conjunto de Mestalla, tal y como ha venido informando ElDesmarque, (Corberán) quiere laterales derechos contrastados, con minutos, con rendimiento inmediato y ahí Radio Marca avanza el interés por el lateral derecho del FC Krasnodar, un viejo conocida de la afición española.

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¿Quién es Giovanni González?

Giovanni González es un futbolista uruguayo que actúa como lateral derecho y que cuenta con una amplia trayectoria tanto en Sudamérica como en Europa.

Formado en las categorías inferiores de River Plate de Montevideo y consolidado posteriormente en Peñarol, dio el salto a LALIGA en enero de 2022 para reforzar al RCD Mallorca, donde coincidió con Copete. En el conjunto bermellón disputó 71 partidos oficiales, marcó cuatro goles y se convirtió en una pieza habitual por su intensidad defensiva, recorrido por banda y compromiso táctico, dejando para el recuerdo su tanto ante la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey.

Internacional absoluto con Uruguay, el defensa puso fin a su etapa en España en el verano de 2024 tras ser traspasado al FC Krasnodar ruso por una cifra cercana a los cuatro millones de euros. A sus 31 años, sigue siendo un futbolista importante en el conjunto ruso, donde mantiene protagonismo en el carril derecho y aporta la experiencia acumulada en competiciones de máximo nivel.

Urgen dos laterales: un titular y un sub 23

¿Por qué el Valencia CF comienza el mercado de fichajes buscando un lateral derecho como Thomas Meunier o Andrés García? La respuesta está en la composición de la plantilla 2026-27, así como en el retrato robot de los fichajes que busca el club. La explicación es sencilla. Carlos Corberán ahora mismo no tiene ningún futbolista específico para esa demarcación. Thierry Rendall acaba contrato y no va a renovar; Renzo Saravia, un temporero que cumplió su papel, acabó la campaña y su contrato lesionado y la intención del Valencia es no ampliar su contrato y Dimitri Foulquier, el único lateral derecho con contrato, no podrá empezar la pretemporada y no se le espera hasta comenzada la campaña. La lesión del galo, que acaba contrato el año próximo y es el más veterano de la plantilla, deja al Valencia sin delanteros. De ahí la urgencia de firmar uno o dos.

Se busca un titular como Gio González y un sub 23 que no ocupe una ficha del primer equipo.