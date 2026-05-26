El plan del Athletic con un prometedor canterano: fichaje en LALIGA HYPERMOTION

Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 16:33h.

Tres mensajes en uno en la despedida de Unai Núñez: Así está su futuro

Su posible destino, en LALIGA Hypermotion

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A la espera de que Edin Terzic tome las riendas, el Athletic sigue dando pasos de futuro de cara a la temporada venidera. En el primer equipo y en sus categorías inferiores. Los movimientos se suceden y tanto en el Bilbao Athletic como en el Basconia se anunciaron recientemente qué jugadores no continuaban. Uno de los que puede sumarse a este pelotón es Ibai Sanz.

El pasado lunes, el Athletic anunció qué futbolistas no continuarían en sus respectivas plantillas más allá del 30 de junio. "En el caso del Bilbao Athletic dejarán de pertenecer al club Endika Buján, Jon de Luis, Xabier Irurita, Eric Gamen e Iker Aldai", rezaba el comunicado que proseguía con los futbolistas del Basconia.

A ellos podría sumarse durante este verano el bueno de Ibai Sanz. El delantero ha vuelto a destacar en Primera RFEF, donde se ha convertido en el pichichi de su equipo, y ya son muchos los que ven esta categoría pequeña para el delantero. A tenor de esas sensaciones, Killer Asturias informa que el Sporting de Gijón anda tras sus pasos.

El cuadro asturiano vería con buenos ojos la cesión del futbolista, donde contaría con minutos en un proyecto siempre atractivo en LALIGA HYPERMOTION. El Athletic, por su parte, desea encontrarle acomodo para que siga creciendo y valorará próximamente si Gijón es el lugar idóneo para ello.

La apuesta del Athletic por Ibai Sanz

Este no sería el único movimiento reciente del Athletic alrededor de la vida de Ibai Sanz. El club tiene muchas esperanzas depositadas en el atacante y en que termine llegando al primer equipo. Fruto de esa confianza pactaron una renovación de su contrato hasta el 30 de juno de 2029 a inicios de este mismo año.

En cuanto al primer equipo, Orlegi ha metido la directa y tiene varios refuerzos apalabrados pocos días después de que terminase la competición doméstiva, en la que un año más el Sporting se ha quedado lejos de pelear el ascenso.