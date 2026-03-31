La dirección deportiva ya planifica el próximo mercado de fichajes

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El Real Madrid ya trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Como siempre, condicionado por una operación salida que puede ser revolucionaria, con cerca de diez jugadores que podrían hacer las maletas el próximo verano. Mientras tanto, desde la dirección deportiva sondean también el apartado de las llegadas, con hasta seis puestos señalados en rojo para reforzar durante los próximos meses.

Según recoge el diario Sport, el club presidido por Florentino Pérez tiene claro que hay seis posiciones que debe reforzar. La primera apunta a la línea defensiva, donde se buscan dos centrales y un lateral derecho. La zaga ha estado lastrada durante los últimos años por el bajo rendimiento de unos y las lesiones de otros, por lo que reforzarse atrás resulta primordial.

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El fichaje de Huijsen no ha terminado de coser las costuras defensivas del equipo. Rüdiger acaba contrato, tiene 33 años y su continuidad no está muy clara. Y David Alaba, lastrado por las lesiones en estas últimas temporadas, se irá con total seguridad. Además, está por ver qué sucederá con Dani Carvajal, que también acaba contrato, tiene 34 años y lleva dos cursos lastrado por los problemas físicos, además de perder mucho protagonismo en los últimos meses.

Más fichajes en el Real Madrid

La zaga, en cualquier caso, no es la única zona que se pretende reforzar. Uno de los fichajes primordiales apunta al centro del campo, demarcación que ha quedado vacía con las salidas en los últimos años de jugadores como Toni Kroos o Luka Modric. De hecho, sorprendió que el club no se lanzara a por un '5' el pasado verano. Ahora parece obligado a realizar un gran esfuerzo en esa demarcación, pues jugadores como Camavinga o Dani Ceballos no han terminado de afianzarse.

Los dos últimos fichajes tienen nombres y apellidos: Endrick y Nico Paz. El brasileño, que está dejando buenas sensaciones en el Olympique de Lyon, está llamado a tener un hueco en la plantilla de la próxima temporada, aunque queda la duda de si podrá tener minuto ante la condición de intocables de Vinicius o Mbappé.

En cuanto a Nico, el Real Madrid parece decidido a ejecutar la opción de recompra en verano, sobre todo si se produce una salida de Mastantuono, aunque la situación podría ser similar a la de Endrick: dificultad para encontrarle acomodo ante jugadores como Bellingham, Fede Valverde, Brahim Díaz, Arda Güler o incluso Rodrygo, cuando vuelva tras su lesión.