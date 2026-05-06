Juan Pérez 06 MAY 2026 - 12:49h.

La primera renovación planteada para la plantilla para la 26/27

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El acomodo de Ibai Llanos, cambio físico mediante, en el fútbol amateur con el éxito de la primera temporada de Ronin FC y su ascenso a Tercera Catalana tiene una repercusión directa en el modelo de negocio y a su vez en el deportivo. Con el objetivo cumplido tras el primer año, el creador de contenido y su equipo toman la decisión de dejar de lado el piso que tenían para jugadores de su club y de Porcinos (Kings League) para enfocar el proyecto exclusivamente en jugadores con casa en Cataluña.

En plena preparación de La Velada del año 6, Ibai proyecta el futuro a corto plazo de Ronin FC después de triunfar en su estreno con una última charla con la comunidad donde despeja algunas dudas sobre la viabilidad económica del equipo. Con un contexto muy especial por el presupuesto gigantesco con respecto al resto de una categoría donde nadie cobra, la sorpresa es que el equipo da un paso atrás por la eliminación de un piso donde vivían algunos jugadores de fuera de Cataluña.

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En una pregunta sobre el estado económico del club, Ibai explica que hay tres jugadores entre Porcinos y Ronin que vivían en ese piso que ahora se va a dejar de pagar. El piso nació de la Kings League, pero con la temporada se acaba y el contrato no se va a renovar, así lo explica el streamer: "El piso va a desaparecer porque es mucho gasto y queremos contar con jugadores de Cataluña, para los que no sean jugadores de Barcelona o Cataluña es es un lío tremendo".

Tanto es así que Ibai recomienda a los jugadores que se vayan a presentar a las pruebas para entrar en Ronin que sean de Barcelona o alrededores, e incluso va más allá: "que tengáis la capacidad de alquilaros un piso". La ilusión de un chaval para apostar su futuro en un equipo de Tercera Catalana pagando su propio piso en una ciudad tan cara como Barcelona hace que sea casi imposible jugar allí siendo de fuera.

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Lo que se entiende de las palabras de Ibai es que ese es el único cambio en el presupuesto de este año con respecto al de la temporada 26/27, pero eso no significa que no vayan a fichar. "Vamos a hacer cambios en el equipo, de jugadores que se van que por nivel o por decisiones de Narcís (entrenador) quiere cambiar. Estas bajas se van a sustituir con fichajes que se quieren hacer de otros equipos de Cataluña que quieren venir a Ronin, o de las pruebas que vamos a hacer", aclara.

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A día de hoy Ronin FC se financia exclusivamente con los patrocinadores y el propio Ibai confiesa que no ha puesto ni un sólo euro en el proyecto. "Todas las marcas confían en nuestro proyecto y financian el club a través del contenido, al aparecer en nuestro Tik Tok, YouTube. Nos pagan una cantidad al año desde septiembre hasta mayo, para pagar a entrenadores, jugadores y zonas de entrenamientos", confiesa.

Sobre el sueldo de los jugadores no quiere hablar porque hay situaciones muy dispares, sólo aclara que un jugador top tiene una ficha más alta que alguien que ha venido a las pruebas del club. Además aclara que hasta Primera o Segunda Catalana no hay algo de premio económico en Cataluña, y ahí cambia mucho la cosa dependiendo de las expectativas del equipo. "Se cobra bastante menos de lo que la gente cree, pero muchísimo más que en Cuarta Catalana porque nadie cobra nada, en Primera y Segunda Catalana hay gente que empieza a cobrar algo al mes o por victoria, depende muchísimo del club. Hay gente que te dice que cobra 400 euros al mes o 30 euros por victoria, cambia mucho según el club", dice Ibai aclarando que su situación es excepcional.

El próximo movimiento de Ibai es preparar una buena pretemporada para hacerla aún más dinámica, porque el año pasado ni tenían la plantilla al completo ni equipaciones. Ahora confiesa tener una propuesta de un equipo top de Andalucía para jugar un amistoso, pero buscan patrocinio para poder llevarse a todo el personal y hacer un directo especial al respecto, un punto de partida para elevar las ganas de una temporada donde también deben ser superiores al resto.