Ibai Llanos da un paso más allá con su cambio físico y se monta un gimnasio de más de 500.000 euros
El influencer vasco ha enseñado su nuevo gimnasio en su último vídeo de YouTube
Ibai Llanos está más comprometido que nunca con su cambio físico y en su último vídeo de YouTube ha revelado su nuevo 'capricho': un gimnasio en casa valorado en más de medio millón de euros. Hace ya varios años que Ibai decidió realizar un gran cambio en su rutina para priorizar su salud y el influencer del país vasco convirtió esta etapa en una nueva forma de crear contenido. Aunque lleve bastante sin hablar de su físico, se ha visto con el paso del tiempo que Ibai no ha dejado de lado el entrenamiento. Esta vez ha querido dar un paso más allá en su proyecto personal y su nuevo gimnasio está repleto de máquinas de última generación que le ayudarán a seguir cumpliendo su transformación física. En el vídeo que ha publicado en su canal de YouTube ha especificado que todo lo que hay en esta nueva instalación lo ha conseguido gracias a la marca Matrix y que él ha pagado menos de la mitad.
El gimnasio de Ibai Llanos es de última generación
El nuevo gimnasio del influencer empezó como un proyecto más pequeño que supuso entre seis y siete meses de obra, pero ha querido ir más allá y convertirlo en una instalación de última generación. El gimnasio cuenta con rack, mancuernero con pesas de todo tipo, herramientas para peso muerto, un 'multipower' muy moderno, un 'pec-deck' (máquina para hacer pectoral y deltoides), cintas de correr, pista de baloncesto y muchas otras cosas más. Ibai dice que este desembolso de dinero en su nuevo gimnasio no es necesario, pero ha querido hacerlo por gusto y su nueva afición al deporte: "No me gusta comprarme joyas, ropa o coches. Mi capricho es el gimnasio" afirma.
El cambio físico de Ibai Llanos en 3 años
El creador de contenido empezó su transformación física en 2023 y en tan solo tres años ha conseguido resultados sorprendentes. El influencer ha especificado que gracias al gimnasio ha perdido entre 50 y 60 kilos y que el cambio en su día a día ha sido increíble: "Hace año y medio no podía hacer press banca. Estaba tan gordo que me sentaba en el banco y no cabía. Pasar de eso a como estoy ahora es espectacular", confiesa Ibai. "Cuando empecé en el gimnasio tenía los músculos dormidos. Tenía una vida sedentaria y podía comerme 10 pizzas a la semana" dice. "Mi actividad diaria era solo jugar videojuegos y ese era el gran problema" concluye el vasco.