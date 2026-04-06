Juan Pérez 06 ABR 2026 - 22:42h.

Un golpetazo en las dos direcciones durante el mismo juego

Kai Cenat le pide a Ibai Llanos estar en La Velada del Año 5

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La reciente competición de MrBeast con Rakai como gran villano frente a Rubius, ElAbraham y toda la comunidad hispanohablante tiene un guiño significativo en un momento pasado con Ibai Llanos. Hace algo menos de un año y medio, el streamer vasco fue a la mansión de Kai Cenat a conocer al norteamericano y dentro de una dinámica de juegos, coincidió con Rakai en el juego de los palos de espuma con múltiples golpes entre ellos que ahora toman un prisma diferente.

Si al Ibai Llanos de 2026 que reacciona a la gran final de MrBeast le cuentan que hace año y medio le estaba pegando con un churro de espuma en la cabeza a Rakai, ni se lo cree después de ver la que este ha liado frente a los suyos. El español no ha sido sólo un participante, sino que ha reaccionado junto a Grefg a las tres horas de la participación final de Rubius con lo que ello conlleva, una participación lamentable, un show aburrido y la creación de un nuevo enemigo público.

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Este resumen del propio Ibai es sólo una pincelada del buen hacer de Rubius en una situación complicada de soportar, y más de un creador de contenido hispano ha comentado que bien le daría una respuesta física a Rakai. Con mensajes más o menos violentos que se alejan de manera drástica de los comentarios racistas que el propio streamer está recibiendo en redes sociales, la realidad es que ese golpe imaginario existe en el pasado.

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En noviembre de 2024 Ibai Llanos viajó a Estados Unidos para conocer la mansión de Kai Cenat, y allí entró de lleno en varias dinámicas con el streamer junto a su grupo. La primera de ellas fue el juego de los palos de espuma donde uno se sienta, el resto baila de pie y uno le golpea con toda la fuerza posible antes de evitar ser reconocido por el receptor. Y curiosamente nada más empezar el juego, el español es el primero que golpea a Rakai, que es el primero en tomar asiento.

Seguramente Ibai ni sabía a quién le estaba dando golpes ni quién se los daba más allá de reconocer a su traductor en el grupo y al propio Kai Cenat, al que invitó a La Velada del año a la que nunca fue. Pero sin duda supone una imagen cuanto menos curiosa hoy día a sabiendas de todo lo que ha pasado entre el norteamericano y Rubius en el dramático cierre del show de MrBeast.

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En ese momento Rakai tenía apenas unos 16 años según los comentarios de los propios creadores en los directos. Se hizo famoso en las ventanas de éxito de Kai Cenat, concretamente en el subathon del streamer amigo donde era el punto cómico del directo, el que forzaba la energía hasta el extremo del famoso creador de contenido...y así se coló en su grupo personal. Era normal ver a Rakai en la mansión de Kai Cenat en diferentes shows hasta dar el salto por sí mismo al éxito. Hace año y medio Rakai tenía un canal de Twitch con 148.000 suscriptores y en YouTube unos 90.000...pero precisamente en el Mafiathon 2 dio un salto gracias al impulso ofrecido por su aparición en el canal de Kai Cenat.

El golpe de Rakai a Ibai

Ese día el golpetazo fue en las dos direcciones, porque Ibai se sentó poco después en el asiento para sufrir, casco mediante, un golpe de Rakai entre tantos otros. El enfado de Ibai Llanos en ese momento fue tremendo dentro del entorno cómico de la situación, pero es curioso ver que ambos tuvieron un enfrentamiento directo con lo que ha pasado ahora.