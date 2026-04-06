Juan Pérez 06 ABR 2026 - 10:22h.

Rakai demostró ser el villano de la edición en todos los sentidos

MrBeast se cuela en los Oscars 2026 y 'consigue' el rol de presentador vitalicio

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La fase final del concurso de MrBeast con creadores de contenido pasó por distintos niveles de aburrimiento con la mala noticia para la comunidad hispanohablante de la eliminación inicial de Rubius. La lucha por el millón de dólares para la comunidad de cada streamer dejó al español muy cerca del premio de entre los 50 participantes, pero en la lucha final no tuvo opciones frente a tres americanos. Aunque el verdadero dilema llegó con el enfrentamiento directo con Rakai, el villano de la edición en cada una de sus intervenciones.

Las soporíferas tres horas del directo de MrBeast en una final especialmente extraña con la prueba del tirachinas no fue lo esperado, ni para los seguidores de Rubius ni del gigante de YouTube. Acostumbrado a los vídeos con una edición extrema, la lentitud de una prueba donde nadie acertaba el tiro dejó KO tanto a los protagonistas como al presentador después de más de 15 rondas y sólo un acierto. Pero el principal problema lejos de la competición estuvo en el sufrimiento de Rubius.

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Al caer eliminado por un disparo de Rakai, en ese momento las patatas eran los misiles para tumbar los corazones de los protagonistas, Rubius ni se pudo despedir. Lo intentó con un mensaje a cámara, pero Rakai empezó a saltar como un niño de 13 años enfrascado en la tormenta de Fortnite entre gestos, un comportamiento grosero y la sensación de vivir enfrascado en un realidad alternativa para llamar la atención.

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A pesar de ser eliminado el primero, Rubius consiguió llegar a la final entre los cuatro mejores y por eso obtuvo 50.000 dólares a repartir entre sus seguidores, pero eso no borra su sufrimiento ante el comportamiento de Rakai. De hecho fue muy crítico con él cuando dio sus primeras declaraciones tras salir del cubo: "Era muy difícil. La prueba no me ha gustado mucho tampoco, pero ha sido todo el rato tres para uno, me estaban apuntando a mí. Y se hizo justicia por Abraham por lo menos, hemos estado todos apoyándote. Al final el karma se ha llevado al niñato este...perdón, he sido un poco tóxico. Que no vea esto el equipo de MrBeast...bueno o que lo vea, no pasa nada", confiesa.

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Las declaraciones no son incendiarias, pero han levantado a toda la comunidad. En el directo los hispanohablantes demostraron estar muy por encima de los americanos porque ganaban todas las encuestas a la hora de elegir objeto para su único representante, pero no sirvió de nada porque Rubius no tuvo la mejor noche. No acertó a ni un sólo corazón ni con el tirachinas ni con los lanzamientos con la mano, pero desde el cierre de la edición el foco era otro.

Rakai se pasó de la línea a pesar de enfocarlo todo en el show, y la respuesta es una crítica masiva de la comunidad a sus perfiles para dejarle claro que se ha equivocado. Aún así el respeto por los jugadores pasados estuvo presente, porque Rubius se acordó en sus declaraciones de su compañero Abraham después de que este cayera eliminado por el agarrón de Rakai en la prueba anterior. Y el mexicano lo agradeció.

Esta guerra ha dejado comentarios de todo tipo en las comunidades para demostrar que el mal comportamiento sólo genera más odio, y sólo Rakai es el culpable de encender una llama que no existía. Porque su comportamiento no es sólo infantil, es agresivo en algunos puntos por lo que significan cada uno de sus gestos, lo que ha generado una conducta muy negativa de una parte de la comunidad hispanohablante hacia él por su comportamiento frente a Rubius y ElAbraham.

Rakai también fue eliminado seguidamente para refrendar su status de villano a la vez que ha recibido un golpe de realidad de la masa social en un vídeo tan sonado como el de MrBeast. Un debate abierto sobre el espectáculo que pierde mucha acción en el directo pero gana perspectiva para los espectadores que ahora se reúnen entorno a su comunidad para demostrar su parecer ante actos fuera de lugar. Y mientras tanto, la reflexión debe pasar también por el foco de MrBeast a la hora de hacer directos con sus respectivos errores y