MrBeast se cuela en los Oscars 2026 y 'consigue' el rol de presentador vitalicio

Juan Pérez 16 MAR 2026 - 12:33h.

El sketch final de la gala coloca el nombre del youtuber en el foco dentro de la broma

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La celebración de los Premios Oscars 2026 en su 98º edición guarda un detalle final con enlace directo no sólo en la Generación Z sino también en el cambio de rumbo de la retransmisión para los próximos años. La presencia de MrBeast, bromas aparte sobre La Velada del año 6, se hace notar de manera simbólica en el final de la gala muestra no sólo un digno final para el espectacular trabajo de Conan O'Brien como maestro de ceremonia, sino una demostración del poder de YouTube con uno de los representantes más conocidos en todo el mundo de la plataforma.

Los millones de espectadores de los vídeos de MrBeast son una forma de entender la necesidad de una audiencia mayor incluso en los Óscars, y a pesar de no contar con el creador de contenido, ha estado presente en el momento final de la gala. En el sketch de cierre de la narrativa del presentador, un guiño fantástico a Una Batalla tras Otra, hay un cambio de testigo que proyecta quién va a ser el próximo referente en las galas de los próximos años.

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El vídeo, uno de tantos enlaces con las películas nominadas, desvela el adiós de Conan O'Brien para darle paso desde la placa de un despacho al próximo 'presentador vitalicio' de los Oscars: MrBeast. Obviamente es un sketch humorístico que va enfocado a que el futuro de la gala está enfocado en YouTube, porque la plataforma roja va a emitir la emisión completa de alfombra roja y premiados a partir de 2029 de manera totalmente gratuita.

El momento es sin duda uno de los más virales de la gala más allá de los propios premios, los discursos y las reacciones de los protagonistas, sobre todo porque pone el foco en algo que va mucho más allá del cine. Indudablemente es una broma. MrBeast no va a ser el presentador de los Oscars porque su sola presencia no va en consonancia con los premios como tampoco su manera de ser ni su estilo. La comedia y el entendimiento del entorno es necesaria...pero a sabiendas del peso de YouTube en los próximos años, no sería una locura imaginarlo sobre el escenario en alguna ocasión, o quizás en algún sketch.

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Si ahora han utilizado el nombre de MrBeast a tres años de tener la primera emisión de los Oscars en YouTube, parece muy claro que el mensaje de La Academia a día de hoy es conectar con un público más joven. Con ese que pasa millones de horas no sólo en los vídeos del estadounidense sino entre tanto contenido vertical entre shorts, reels y tiktoks. Porque el cine necesita mucho más que recomendaciones a los guionistas para hacer diálogos sencillos que cualquiera pueda seguir desde el sofá de casa con el móvil en mano.

Los chicos que quieren hacer una película de MrBeast

El rol de MrBeast con respecto a Hollywood es bastante claro, por ahora su idea es mantener la creación de contenido como hasta ahora pero no descarta producir una película en el futuro. Sí que ha participado prestando su voz al personaje Panda Pig de Kun Fu Panda 4, lo más relevante que ha hecho, pero hasta entonces sólo había colocado frases menores en algunas películas.

Su único acercamiento es un guiño simpático a la industria mediante los chicos de Sticks para aceptar hacer un anuncio cinematográfico de su marca de chocolates, algo que aceptó por lo original de la propuesta. De hecho Sticks buscaron a MrBeast porque quieren hacer una película de él y esta era la mejor manera de convencerle, algo que por ahora está en el aire a sabiendas de la dificultad de encontrar tiempo de calidad con el youtuber.

La estrategia de La Academia es colocar su nombre como un referente dentro de un sketch que sin duda significa algo más, porque este todavía no es el cambio del ciclo, pero sí una ventana para aprovechar ese espacio de cara a colocar la alfombra para 2029.