Ibai Llanos cierra el debate con Rubius y confirma cuál era el 2v2 de La Velada del año 6

Juan Pérez 12 MAR 2026 - 13:07h.

Las reacciones del noruego han generado una rueda de comentarios con falsas afirmaciones

SevillaLa extraña polémica de las últimas horas de La Velada del año 6 con las declaraciones del Rubius de unas peleas inexistentes pasan ahora al bando de Ibai Llanos con respuestas precisas. El vasco aclara todos los combates que le enseñó a su compañero de profesión y además desliza el único cambio así como la confirmación del que hasta unos días antes iba a ser el único dos contra dos del evento planteado para Sevilla.

La Velada del año 6 tiene tantos protagonistas como voces alrededor del evento, pero la gran mayoría ni siquiera se va a subir al ring. Rubius fue uno de los que reaccionó a los combates antes de que el mundo descubriera a los 20 boxeadores, y al parecer su reacción fue desmedida para muchos, hasta el punto de achacarle en su último directo las altas notas de los combates. El dilema es que el creador de contenido ha recalcado que algunas de esos sobresalientes pertenecían a peleas que se han caído...pero Ibai lo ha negado.

El creador de La Velada ha confirmado en una charla con Skain que la única ausencia sonada de los últimos días es la que iba a ser la rival de Marta (Mujerdebuenapasta), nada más. De hecho la mayor sorpresa de Ibai es la que Rubius habló de un combate dos contra dos masivo con creadores de Latinamérica...y eso es falso. Iba aclara que "como dice el chat, le cayó una gorda porque él reaccionó a la Velada estando super contento. Luego la gente se decepcionó porque esperaba que Rubius pelease o porque querían a MrBeast, y salió a decir algo así como que me lo inventé todo", pero ni mucho menos fue así.

Ibai reafirma que el único combate que cambió es "el de Marta Díaz con una chica que a él le hacía mucha ilusión, pero los otros cinco a los que les dio un 9 o un 10 están en La Velada del año 6. Si de eso consideras que de ocho combates que conocía, cinco son un sobresaliente es un evento top". Una forma de cerrar un debate de manera tajante después de las reacciones de una parte de la comunidad.

Este tipo de reacciones de la gente es normal porque son un reflejo de lo que se ha vivido en los tres últimos años, una lluvia de tiktokers que son el reflejo de una sociedad más compuesta que ahora no sólo está en Twitch. Las tres primeras veladas tenían un perfil muy marcado, pero eso ahora ha cambiado, y aún así los 4-5 combates más importantes mantienen el perfil de creadores casi por completo de Twitch. Aún así cada vez hay más nombres que también son mainstream, pero para otro público.

De hecho a más nombres, más opciones de ilusionar pero también de decepcionar a muchos, como ha pasado con el seguidor venezolano que esperaba un referente prometido por Ibai hace semanas que al final no llegó. Frustraciones que a día de hoy son parte de la comidilla de una conversación que ahora pasa a los 20 boxeadores de cara al 25 de julio en Sevilla, porque la narrativa a partir de ahora pasa a ser otra: entrenamientos, sparrings y promesas para ganar en la Cartuja.