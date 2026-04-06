Juan Pérez 06 ABR 2026 - 16:49h.

La oleada de críticas choca frente a a los que entienden su comportamiento

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El comportamiento de Rakai contra Rubius en la gran final del concurso de MrBeast da la vuelta al mundo con las consiguientes quejas de la comunidad hispanohablante y la reacción del mundo entero. Las más de 26 millones de visualizaciones del vídeo en menos de 24 horas sumado a lo viral del baile del creador de contenido para ridiculizar al español, ha desatado una hilera de críticas y al mismo tiempo de comentarios que defienden o critican al contenido según el punto de vista.

Rakai es algo más que un showman, y ha vuelto a quedar claro tras eliminar a Rubius en el top 4 creado por MrBeast para su extraño directo de tres horas donde casi nada salió bien. El creador de contenido participaba después de crear una polémica total sobre ElAbraham al utilizar al mexicano como escudo humano, pero es algo habitual en él porque siempre se ha caracterizado por la exageración y la búsqueda del contenido extremo.

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De hecho Rakai es uno de esos creadores de contenido envuelto en líos porque son muchos los compañeros de profesión con los que está enfadado o ha tenido encontronazos. Kai Cenat, QtCinderella o CJ entre otros se han enfrentado a él, incluso alguno le ha dejado de hablar, una de tantas anécdotas como la del choque con el hijo de Cristiano Ronaldo. El joven streamer fue no tiene filtros como demuestra en gran parte de sus directos, sin ir más lejos el año pasado no dudó en decirle al hijo de Cristiano Ronaldo que Lamine Yamal era mejor que su padre. Y ese sólo es un destello de la facilidad que tiene para soltar sus verdades a pesar de que ser molesto. Y de ahí, al lío con Rubius que en ese momento dice con una seriedad y la sonrisa torcida que le va a pegar una patada en la cabeza mientras Ibai y Grefg critican a Rakai entre gritos tras la decepción de la eliminación del español. Este es el momento que lo rompe todo.

Los que critican a Rakai

Lacy, famoso jugador de Fortnite, es uno de los que ha reaccionado en contra de Rakai por sus palabras aclarando que si él estuviera en el puesto de Rubius seguramente habría reaccionado con algún contacto físico para echarlo hacia atrás. Aún así critica lo que está haciendo la comunidad con múltiples comentarios racistas contra el streamer.

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Jynxi ya comentó hace un par de días que si él hubiese volado hasta Carolina del Norte para que alguien le usara como un escudo humano como hizo Rakai con ElAbraham, quizás le hubiese golpeado. En el propio vídeo la concursante y streamer Mari dice que no lo quiere cerca porque no le da buenas energías, y así se lo hace saber a otros participantes como al propio Ibai llanos. Dross por su parte es uno de los más agresivos, aunque sólo con un tuit.

Quackity fue tibio pero sin duda se posiciona del lado de Rubius con una reacción en la que apenas deja un comentario sobre el tercer clasificado en el concurso de MrBeast.

Y KSI no defiende ni ataca a nadie, pero deja claro que el comportamiento de Rakai le iba a colocar frente a la comunidad española como así sucedió con el paso de las horas en redes sociales.

Vegetta777 no pierde un segundo para su promo, pero no se olvida de lo que ha vivido Rubius.

Toniemcee es otro de los que apoya a Rubius porque no habría reaccionado igual que él.

Los que defienden a Rakai

El enfoque principal de la defensa a Rakai es por el feedback que está recibiendo independientemente de su comportamiento. El ganador del concurso de MrBeast, YourRage, aclaró en una llamada telefónica con un streamer que "cuando una persona negra es molesta, le llaman mono. ¿Qué es eso?", explica el ganador del programa enrabietado por la situación.

Agent, un streamer americano conocido por su just chatting y por jugar al ajedrez, también defendió a Rakai pero no por su actitud sino porque no merece los comentarios homófobos de muchos seguidores. "Es Rakai gente, no podemos enfadarnos al final del día por lo que hace, pero al mismo tiempo creo que hay gente que es mejor que nosotros. Rekai es un ejemplo de un chaval sin filtro. Suena raro sentarse aquí a defenderlo, pero en un mundo donde todo el mundo tiene un filtro y todos quieren ser auténticos, él no intenta ser otra persona", aclara.

El máximo defensor de Rakai es xQc, al defender que es "está dando contenido al vídeo y le da valor al streaming. Mucha gente está callada sin aportar valor al directo. Puedes ser un hater o simplemente generar contenido". Esta misma afirmación la hace también DDG aclarando que es uno de los más inteligentes del concurso a la vez que ha hecho el directo divertido.

Asmongold es otro de los que bucean en la edad de Rakai para apoyarlo indirectamente: "Es un chaval muy joven, le estáis deseando cosas muy fuertes".

Y en medio de todo el caos, Xokas deja uno de los clips más curiosos del momento para recordar un momento de Rubius en Chatroulette. Una reflexión en clave de humor que deja de lado el escándalo para focalizar la diversión por encima de todas las cosas.