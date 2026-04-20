Basilio García Sevilla, 20 ABR 2026 - 10:49h.

El jerezano termina los estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Pablo de Olavide

Manu Bueno, ante la oportunidad que le negó Almeyda

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Manu Bueno es uno de los hombres ‘de moda’ en los últimos días en el Sevilla FC. Fue la sorpresa de Luis García Plaza en el once titular del partido ante el Atlético de Madrid, compareció días después en rueda de prensa y el jerezano ha dado un paso adelante para ayudar al equipo a lograr la permanencia, el gran objetivo de la temporada.

Pero hay más, y es que Manu Bueno no es un futbolista al uso. Así, mientras intentaba hacerse un hueco en el primer equipo del Sevilla sin convencer a Matías Almeyda, y aunque pensó en marcharse en calidad de cedido a todo un histórico como el Real Zaragoza para tener minutos en LALIGA HYPERMOTION, el jugador no ha descuidado ni mucho menos los estudios.

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Tanto es así, que el propio futbolista ha compartido en sus redes sociales su satisfacción tras el acto de graduación que, junto a sus familiares y compañeros, disfrutó hace apenas unos días. Manu Bueno se ha graduado en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, un centro público universitario situado a escasos metros de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, siendo además el lugar donde se encuentra la residencia para la cantera que tiene el club.

“Tras cuatro años ponemos fin a otra etapa. Gracias a las personas que han formado parte del camino y a quienes me apoyan cada día”, compartió el futbolista, junto a numerosas instantáneas, en su cuenta de Instagram.

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Felicitaciones y objetivos

Manu Bueno recibió las felicitaciones de jugadores de la actualidad y antiguos del Sevilla, como Borja Lasso, Fernando Reges, Fabio Cardoso o Juanlu. Álvaro Torres, su representante, también tuvo palabras de elogio para él. “¡¡Ole!! ¡Gran ejemplo de esfuerzo y sacrificio Manu! ¡¡Enhorabuena!!”, escribió el agente.

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A sus 21 años -cumple los 22 en julio- está ante uno de los momentos clave de su vida, tanto en lo deportivo como en lo personal. En el primer aspecto, tiene la oportunidad de ayudar a su equipo a conseguir el objetivo de la salvación, y en el segundo ya se ha asegurado un futuro gracias a su esfuerzo académico, y en el horizonte queda el año 2027, cuando cumple su contrato con el Sevilla.