Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 14:16h.

El Cuti apura los plazos para estar disponible en el Camp Nou

Simeone elogia la actuación de Julián Álvarez y le hace una promesa: "Extraordinario"

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El Atlético de Madrid, de nuevo en la segunda plaza de LALIGA EA Sports tras la victoria en Elche y el pinchazo del Real Madrid en casa contra el Alavés, buscará asaltar el liderato el próximo miércoles visitando al Barcelona en el partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España. Allí no podrá estar Marc Pubill tras ver la quinta amarilla en el Martínez Valero y Diego Pablo Simeone se debate entre Robin Le Normand, con las dudas recientes por parte del internacional español por un Cuti Romero que apura los plazos para estar disponible en el Camp Nou.

Con Dávid Hancko como indiscutible y a un nivel espectacular, el Cholo esperará hasta el último momento para saber quién acompañará en el eje de la zaga al eslovaco. Pubill vio la quinta amarilla liguera de la campaña en el sufrido triunfo en Elche y será baja para enfrentarse al líder motivando a este debate en la zaga.

Y es que, aunque el Cuti Romero recibiera el alta médica, está por ver si lo haría con el 'alta competitiva' después de mes y medio sin jugar desde la distensión muscular sufrida el pasado 17 de octubre. Desde entonces se ha perdido ocho partidos, incluyendo el Elche-Atlético de Madrid de este sábado, con una convocatoria frente al Levante tras la que volvió a caer.

En los partidos sin el internacional argentino, el Atleti ha cosechado cinco victorias, un empate y dos derrotas entre las que se encuentra el 1-2 del Barcelona en el Metropolitano antes del último parón de selecciones. Allí fueron titulares Marc Pubill y David Hancko tras el error de Robin Le Normand días antes frente al Bayern de Múnich en Champions.

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Simeone habla sobre la gestión con las bajas en defensa

El central hispano-galo aprovechó posteriormente las molestias físicas sufridas por Pubill con la Selección Española para jugar a un buen nivel contra el Getafe y el Viking, dos rivales muy distintos a lo que pueda proponer el Barcelona el próximo miércoles. Este sábado, en sala de prensa, Simeone respondió a esta situación en el eje de la defensa con ese puesto en duda para viajar a la ciudad condal.

"Trataremos de seguir la misma línea que nos pasó creo que fue en el partido anterior en Liga con el Getafe, sabiendo que tenemos estos riesgos a veces que pueden suceder, que uno esté lesionado, uno tiene amarilla, y gestionarlo de la mejor manera en la semana, primero, para llegar bien y después, en el partido, para que lo puedan hacer bien los chicos que jueguen", declaró el Cholo sobre estas ausencias en el eje de la defensa.

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El Atlético de Madrid ha descansado este domingo y el lunes será cuando los futbolistas vuelvan al trabajo en el Cerro del Espino y Diego Pablo Simeone comience a ensayar lo que pueda ser su once titular en Barcelona. La posible recuperación del Cuti Romero y su entrada por Le Normand es la única duda en una defensa en la que Hancko es un fijo como central así como Marcos Llorente y Álex Grimaldo en los costados diestro y zurdo, respectivamente.