Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 20:26h.

Simeone suma una baja capital por sanción para visitar al Barcelona

Así jugaron los hombres de Simeone

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En ElDesmarque ponemos notas a la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Elche en el Martínez Valero.

Oblak (7): No acertó en el mano a mano ante Neto. Más allá del tanto, sin más apariciones en el primer tiempo. Providencial en varias acciones del segundo tiempo.

Llorente (7): Estuvo firme atrás y ágil a la hora de recuperar el balón.

Hancko (6): Apenas concedió en acciones de ataque del Elche. Mala suerte en el despeje fallido que acabó en el 2-3 de los locales.

Marc Pubill (4): Grave error en la cesión a Oblak que acabó en recuperación y gol del Elche para el 1-2. Poco después vio la quinta amarilla, que le impide jugar el importante duelo frente al Barcelona.

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Grimaldo (8): Protagonista desde el inicio. Provocó el penalti que él mismo se encargó de anotar para abrir el partido.

Pablo Barrios (7): Llevó el ritmo y el control del partido en la medular. Lideró al equipo hacia jugadas de ataque en varias ocasiones.

Baena (5): Apareció mucho en escena en acciones ofensivas. Manejó los tiempos con el esférico y Simeone decidió cambiarlo en el segundo tiempo para evitar que viera una quinta amarilla de cara a la visita al Camp Nou.

Giuliano Simeone (9): Mucho kilometraje en sus piernas. Bajó a ayudar en muchas ocasiones y lo intentó constantemente por su banda en ataque.

Hjulmand (6): No ofreció demasiado en el Martínez Valero. Simeone lo sustituyó a los pocos minutos del inicio del segundo tiempo.

Kang In (7): Expeditivo a la hora de robar balones. A los 6 minutos robó un balón clave en campo rival y él mismo anotó el 0-2 para su equipo.

Julián Álvarez (9): Buscó la portería con más ahínco. Sacó disparo cada vez que tenía ocasión. Encontró premio con el 1-3 para el Atlético en la recta final de la primera parte tras una gran acción personal.

Cambios

Koke (6): Evitó el empate del Elche sobre la línea de gol. Le dio oxígeno al equipo en momentos decisivos.

Jonathan David (5): Entró para ser la referencia ofensiva del Atlético a través de balones largos y posesiones arriba. Lo intentó sin demasiada precisión.

Johny Cardoso (S.C.).

Mendoza (6): Cuajó un buen partido en líneas generales desde que entró al campo. Sumó para el equipo.

Le Normand (S.C.).