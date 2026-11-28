Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 19:33h.

Simeone pide hasta dos veces y en plural fichajes al Atlético de Madrid: "Necesitamos futbolistas"

Tendrá que llevar a cabo modificaciones en defensa

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La victoria del Atlético de Madrid en Elche dejó un damnificado por sanción de cara al próximo envite frente al Barcelona, encuentro adelantado al próximo miércoles al coincidir con la disputa de la Supercopa de España. Simeone no podrá contar con un jugador importante en defensa que, sin embargo, completó un mal partido en el Martínez Valero. Se trata de Marc Pubill.

No fue su día. Pubill no cuajó una de sus mejores actuaciones como jugador colchonero. El zaguero erró en el tanto que permitió a Neto meter al Elche en el encuentro y, posteriormente, vio la quinta amarilla, en esta ocasión por frenar un contragolpe claro a favor de los locales. Pubill tendrá que cumplir sanción el próximo miércoles en el duelo frente al Barcelona.

Baena llega a la cita en el Camp Nou

Pubill no podrá jugar el duelo frente al Barcelona pero el que sí lo hará es Álex Baena. El jugador colchonero acumulaba cuatro cartulinas amarillas y jugó al límite en alguna ocasión. Simeone vio conveniente sacarlo del verde en el segundo tiempo para no perder un segundo jugador de cara a la importante cita que se avecina.