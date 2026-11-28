Alineaciones confirmadas de Elche y Atlético de Madrid en la jornada 14 de LALIGA EA Sports
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Así jugarán de inicio Anselmi y Simeone
Elche y Atlético de Madrid afrontan este sábado, desde las 18.30 horas, el duelo correspondiente a la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS. La cita en el Martínez Valero mide a dos equipos en situaciones bien diferentes. Los ilicitanos siguen su particular lucha por la salvación y afrontan el choque a un punto de la salvación. Los de Simeone, por su parte, quieren seguir la estela de Madrid y Barcelona en la clasificación sumando tres nuevos puntos.
Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Anselmi como Simeone dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego del Martínez Valero.
XI titular del Elche
Anselmi sale con Dituro, Sangare, Víctor Chust, Redondo, Revivo, Morcillo, Villar, Neto, Cepeda, Valera y Fer Niño.
En el banquillo se quedan Iturbe, Bigas, Ponce, Buonanotte, Kevin, Osorio, Josan, Diang, Tete Morente, Aguado, Barzic y Ali Houary.
XI titular del Atlético
Simeone parte de inicio con Oblak; Llorente, Hancko, Marc Pubill, Grimaldo; Pablo Barrios, Baena, Giuliano Simeone, Hjulmand, Kang In y Julián Álvarez.
En el banquillo se quedan Musso, Esquivel, Le Normand, Romeo, D. Martínez, Obed Vargas, Mendoza, Johny Cardoso, Koke, Arnau Ortiz y J. David.