Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 17:26h.

Ademola Lookman asume un incierto mercado invernal y el Atlético de Madrid le pone precio

Así jugarán de inicio Anselmi y Simeone

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Elche y Atlético de Madrid afrontan este sábado, desde las 18.30 horas, el duelo correspondiente a la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS. La cita en el Martínez Valero mide a dos equipos en situaciones bien diferentes. Los ilicitanos siguen su particular lucha por la salvación y afrontan el choque a un punto de la salvación. Los de Simeone, por su parte, quieren seguir la estela de Madrid y Barcelona en la clasificación sumando tres nuevos puntos.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Anselmi como Simeone dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego del Martínez Valero.

XI titular del Elche

Anselmi sale con Dituro, Sangare, Víctor Chust, Redondo, Revivo, Morcillo, Villar, Neto, Cepeda, Valera y Fer Niño.

En el banquillo se quedan Iturbe, Bigas, Ponce, Buonanotte, Kevin, Osorio, Josan, Diang, Tete Morente, Aguado, Barzic y Ali Houary.

XI titular del Atlético

Simeone parte de inicio con Oblak; Llorente, Hancko, Marc Pubill, Grimaldo; Pablo Barrios, Baena, Giuliano Simeone, Hjulmand, Kang In y Julián Álvarez.

En el banquillo se quedan Musso, Esquivel, Le Normand, Romeo, D. Martínez, Obed Vargas, Mendoza, Johny Cardoso, Koke, Arnau Ortiz y J. David.