Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 21:02h.

Ademola Lookman asume un incierto mercado invernal y el Atlético de Madrid le pone precio

El técnico puso en valor el esfuerzo del equipo tras el partido de Champions

Compartir







Simeone compareció ante los medios satisfecho y contento con el partido del Atlético de Madrid, que fue capaz de resistir en el Martínez Valero para ganar 2-3. El míster valoró la actuación de sus jugadores y elogió la actuación de Julián Álvarez, quien volvió a ver portería. También analizó la baja de Pubill para medirse al Barcelona y otros aspectos del choque.

La rueda de prensa de Simeone

Séptimo partido fuera ganado: "Venimos haciendo buenos partidos. El primer tiempo fue muy bueno, el equipo hizo dos goles, gestionó bien el juego. Tuvimos un fallo y ellos fueron contundentes. Pudimos meter el tercer gol. Intentamos salir de la mejor manera pero otra vez un gol los metió en el partido y no se terminaba de cerrar. El rival ha tenido muchos partidos como este. Sabíamos que nos iba a tocar sufrir y supimos sufrir. Cometimos errores, sobre todo el primero de Marc y el segundo fue un poco de suerte. Puede pasar. El equipo siempre tuvo el protagonismo, quiso atacar. Tuvimos situaciones para no estar siempre peligrando el partido".

Julián Álvarez: "Lo tengo claro y lo vengo diciendo hace un montón. Partido extraordinario con un golazo. Lo necesitamos fuerte, con alegría, con entusiasmo y lo vamos a cuidar para que se pueda sentir como queremos que se sienta y nos dé lo que queremos."

PUEDE INTERESARTE La situación de Juan Musso en el Atlético de Madrid que despierta el interés de Racing Club

Fragilidad defensiva: "Todos los partidos no son iguales. El equipo venía de un esfuerzo importante y hoy sábado a las 18.30 volvimos a repetir casi con los mismos. Estoy muy contento por el trabajo que están haciendo y sabemos que tendremos que sufrir".

Pubill: "Trataremos de seguir en la misma línea que nos pasó ante el Getafe, sabiendo que tenemos estos riesgos que pueden suceder. Gestionarlo de la mejor manera en la semana para llegar bien y en el partido para que lo puedan hacer bien los chicos que jueguen".