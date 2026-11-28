Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 21:45h.

La situación de Juan Musso en el Atlético de Madrid que despierta el interés de Racing Club

Destaca la buena comunicación entre el técnico y la dirección deportiva

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El Atlético de Madrid afronta la recta final del 2026 con las ideas cada vez más claras sobre lo que pretende hacer en el mercado de invierno. Simeone ya ha expresado en más de una ocasión la necesidad de reforzarse de cara al tramo decisivo del campeonato. El técnico argentino puso en valor la gran comunicación que existe con la dirección deportiva y Mateu Alemany hizo lo propio antes del encuentro frente al Elche en el Martínez Valero.

El director deportivo del Atlético desveló las múltiples reuniones que ya ha mantenido con Simeone para analizar diversos aspectos del mercado y solo espera que las situaciones cuadren para poder acometer los refuerzos que necesita el equipo y que reclama el cuerpo técnico. Alemany hizo hincapié en el trabajo que se realiza durante todo el año sobre la plantilla.

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"Para nosotros no hay un mercado. El mercado de invierno es cuando se abre la ventana. El club trabaja continuamente y trabaja entre su departamento de scouting y, juntamente con los analistas del primer equipo, su cuerpo técnico y, finalmente, con el míster, para tener detectadas las posibilidades de mercado y las posibilidades que tengamos nosotros. Hemos tenido bastantes reuniones entre Diego y yo y creo que tenemos una comunicación continua muy buena y tenemos claras las cosas. Entonces, a partir de aquí, en función de las posibilidades del club desde el punto de vista del fair play y desde el punto de vista del mercado, pues trataremos de hacer lo mejor posible, como hicimos, por ejemplo, el año pasado", comentó en los micrófonos de Movistar.

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Alemany pone en valor a la plantilla

Mateu Alemany también quiso poner en valor el trabajo que realiza la plantilla actual del Atlético, pero lamenta que en ciertas ocasiones las lesiones obliguen a tomar decisiones. "Creo que tenemos una muy buena plantilla, eso está demostrado. Ciertamente, también, pues como siempre, las lesiones afectan, pero creo que la plantilla está demostrando su capacidad, su profundidad para estar ahí compitiendo arriba con todo."