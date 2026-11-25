Basilio García Sevilla, 25 NOV 2026 - 11:25h.

El expresidente ha cambiado de vía y llega a acuerdos con los que fueron sus archienemigos

Del Nido Benavente, su alianza con los accionistas de base y la esperanza en la familia Carrión

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Se avecina una nueva Junta General de Accionistas del Sevilla FC y la situación societaria de la entidad sigue dando que hablar. Con la venta en un horizonte no se sabe si cercano o lejano, el expresidente José María del Nido Benavente vuelve a estar de actualidad. Al alimón con las plataformas de accionistas de base, ha solicitado un complemento para reducir los emolumentos del consejo de administración, alineándose así hacia una de las reivindicaciones clave del sevillismo en su lucha contra los que mandan.

Del Nido Benavente volverá a ser protagonista en una junta. Aunque su postura y la manera de exponerla siempre es interesante, se espera con expectación cómo la defienda después de unos meses en los que ha virado con respecto a su posición en el club. El expresidente lleva un tiempo mostrando otra cara y, tras años de guerra de guerrillas, ahora ha cambiado el rumbo para recorrer el camino de las alianzas.

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Desde que el 15 de diciembre de 2025, justo después de la asamblea de accionistas, dijera públicamente que “no había posibilidad de victoria” y reconociera que su entorno estaba “cansado”, algo ha cambiado en su postura. “Si la venta se produce nos tendremos que poner todos de acuerdo”, vaticinó entonces. Y se ha ido cumpliendo.

A partir de ahí, Del Nido Benavente dejó a un lado su postura más guerrillera para dar paso a una menos beligerante y comenzar a llegar a acuerdos con los que eran sus archienemigos. Para empezar, en febrero llegó a un acuerdo amistoso con Lucas Fernández de Bobadilla, uno de los abogados de la entidad, retirándose la denuncia por el rifirrafe producido en el derbi del año anterior. Se puede entender como el pistoletazo de salida al cambio de vía del expresidente.

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Acuerdos con Bobadilla, Solano, las familias...

Este primer acuerdo era una declaración de intenciones, y solo semanas después Del Nido Benavente se puso en manos del “bético” Alberto Pérez-Solano, con el que se las había tenido tiesas dentro y fuera de los juzgados. El secretario del consejo, encargado de negociar la venta del club, también representaría sus intereses y sus encuentros son públicos, notorios y constantes.

Uno de los puntos clave de esta nueva realidad llegó el 1 de junio, cuando Del Nido Benavente firmó en conjunto con las familias Alés, Guijarro, Castro y Carrión un comunicado recriminando a Sergio Ramos su actuación en la negociación para una venta del club que se acabó frustrando. Si llamativo fue el contenido, más aún lo fue el hecho de encontrar su firma junto a la de los accionistas a los que se había enfrentado durante años. Tres semanas más tarde, las dos partes decidieron suspender los numerosos pleitos mercantiles pendientes. La paz había llegado y el 19 de septiembre se escenificó con un abrazo público entre el expresidente y Pérez-Solano justo antes del partido ante el FC Barcelona que dio la vuelta a la ciudad, desatando todo tipo de reacciones.

Del “no estorben” a la adhesión con Accionistas Unidos

El último capítulo se ha producido en las últimas semanas, y es que Del Nido Benavente ha acordado con distintas plataformas presentar un complemento para reducir los emolumentos del consejo. Es una reivindicación desde hace años del sevillismo de base, siendo Accionistas Unidos del Sevilla FC una de las asociaciones más constantes en este aspecto. En el pasado, han mantenido numerosos desencuentros, con querellas incluidas por parte del expresidente a la asociación, cuestionando la legalidad de su representación. “Quiere silenciar al sevillismo de base”, decía el presidente José Parra en 2022. La misma asociación fue crítica con su postura y la de todas las familias el pasado mes de junio –“no estorben”-, pero hoy se encuentran adheridos a una misma solicitud, con la esperanza de que la familia Carrión -otros archienemigos de Benavente- se sume y pueda prosperar.

El cambio en la estrategia del abogado es notorio. De guerrear con todos a llegar a acuerdos con Fernández de Bobadilla, Pérez-Solano, las familias o las plataformas que han sido más críticas con él. Falta una paz pública con el presidente José María del Nido Carrasco, su hijo, y con Pepe Castro. Parece imposible, pero, con el proceso de venta sobrevolando el ambiente, nunca digas nunca.