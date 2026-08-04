El ambicioso reto de Vlachodimos en el Sevilla FC

Álvaro Borrego 04 AGO 2026 - 13:08h.

El guardameta heleno apuesta por superar los números del año pasado y espera dejar al Sevilla "lo más alto posible"

La eterna búsqueda de un pivote en el Sevilla

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Odysseas Vlachodimos ha sido el primero de los refuerzos en aparecer inscrito en LaLiga. Una grata noticia para el Sevilla FC, que en principio no pasará los apuros de otros años, con futbolistas sin inscribir en las primeras jornadas. El guardameta heleno supone toda una apuesta de garantías para la portería del Sánchez-Pizjuán, con el propósito de como mínimo igualar los números de la pasada temporada. Sin sus paradas el equipo hoy se habría visto de bruces en el infierno de segunda, de ahí que se haya convertido en uno de los máximos referentes de la afición. Este martes atendía a los medios oficiales del club desde la concentración en Garderen, en Países Bajos, y en ElDesmarque repasamos sus declaraciones más destacadas.

Muy feliz: "Ha sido muy fácil la vuelta, estoy muy contento. Muy feliz de que ambos equipos alcanzaran el acuerdo y muy contento de estar aquí, de unirme pronto al equipo, que es muy importante. Ha sido una gran bienvenida de nuevo".

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El Sevilla, su casa: "No tenía dudas de volver, siempre quise. Me sentí muy bien la temporada pasada, mi familia… Era un objetivo volver, realmente quería eso. Este año quiero volver a dar mi mejor versión y que el Sevilla esté más alto. Mis compañeros y yo intentaremos eso y que sea mejor la temporada que el año pasado".

Los objetivos de Vlachodimos en Nervión: "Para mí el Sevilla es el mejor club para estar mucho tiempo. Mi familia y yo estamos genial aquí. Lo más importante es volver a llevar a este club donde merece. Esta afición, este estadio… son cosas que realmente merecen volver ahí y es un objetivo y un reto, hacerlo mejor que el año pasado. El objetivo es claro, estar más alto en la tabla, pero también pienso que tenemos que ir todos juntos, como los últimos partidos del año pasado. La atmósfera era increíble y eso tenemos que hacerlo desde el primer partido contra el Rayo".

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Fran González, uno más para sumar: "Es importante para todos los porteros tener un grupo lo antes posible, entrenar juntos y conocer a todos los jugadores y trabajar con el entrenador de porteros. Tener una buena relación entre nosotros y ayudarnos entre todos. Por supuesto que es bienvenido a nuestro grupo".

La idea de García Plaza: "Siempre es importante saber lo que quiere el entrenador de ti lo antes posible. Sabes su necesidad y es importante para los partidos, aprender de él, saber cómo es y esto ayuda a que todo vaya mejor. Saber lo que el entrenador quiere, saber cómo quiere jugar, la táctica… es importante para todos los jugadores".

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Vlachodimos quiere superarse a sí mismo: "Quiero hacerlo mejor. Siempre espero mejorar y mi objetivo es ser mejor que el curso anterior. Ayudar a mis compañeros y al Sevilla a lograr grandes cosas. Creo que Arturo (preparador de porteros) es una gran persona, que trabaja duro diariamente, tengo una buena relación con él y el objetivo es mejorar la temporada pasada. Siempre es importante para un portero conocer a sus defensas. Ahora estoy conociendo a los nuevos y teniendo esa relación con ellos. Juan es muy experimentado en la liga y Sangante se está adaptando muy bien a nosotros".

Un mensaje al sevillismo: "A los aficionados les digo que estoy muy feliz, que estoy deseando volver al estadio, correr a la portería y verlos a todos apoyándonos desde el primer minuto. Sé que lo vamos a lograr desde el primer minuto en el campo".