David Torres 23 JUL 2026 - 11:57h.

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ValenciaMestalla se prepara a marchas agigantadas para estar listo para el 8 de agosto, fecha en la que se celebrará el Trofeo Naranja contra el Newcastle y dará comienzo oficialmente el último año del mítico estadio valencianista que dirá adiós tras 104 años de vida (el más antiguo de Primera) y después haber albergado más de 3000 partidos. Uno de los éxitos del recinto ha sido y es su césped, uno de los que mejor drena el agua de Primera División y que, como sucede cada verano, necesita ser renovado para albergar los partidos del Valencia CF después de haber sido sede de la Champions Burger este verano.

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De Cáceres, Portugal... "Y de Champions"

ElDesmarque ha sido testigo de la llegada y de la colocación de los primeros tepes del estadio. La previsión es que esté acabado como máximo este viernes. El origen del mismo es variado, ya que procede de varias fincas que tiene la empresa que suministra habitualmente el césped repartidas entre España (Cáceres por ejemplo) y Portugal. "Este año vais a tener un césped de Champions, ha venido muy, muy bueno", explicaba uno de los responsables de su transporte que venía en concreto de Cáceres. No era, sin embargo, un sentir exclusivo suyo. Así, según ha podido confirmar este medio, en el club hay una especial satisfacción por el estado en el que han llegado los tepes y su colocación sobre el terreno de juego.

La primera prueba de fuego, en agosto

Ahora el césped tiene quince días para asentarse y estar en perfectas condiciones para el día 8 de agosto, que es cuando se estrenará contra el Newcastle. Con posterioridad, el Valencia CF, al ser aplazada la primera jornada, no volverá a jugar hasta el día 22 contra el Celta de Vigo. Si bien es cierto, tres días después tendrá estar en perfectas condiciones porque el 25, el Valencia CF jugará de nuevo en casa, esta vez contra el Betis.