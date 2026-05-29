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BilbaoA falta de rueda de prensa en Lezama, como se ha puesto de moda en los últimos tiempos son muchos los futbolistas que salen hacer un balance de la temporada recién finalizada en sus redes sociales. El Athletic Club no es una excepción a esta norma, ya que son varios los futbolistas de la plantilla del guitarrista Ernesto Valverde quienes han salido a la palestra para dejar sus pensamientos a nivel público… seguramente bastante consensuados con su gabinete privado de comunicación, claro.

Y como es lógico, después de una campaña tan complicada en la que el conjunto de San Mamés se ha quedado a seis puntos de Europa, pero, no lo olviden los lectores, a tan solo tres de las plazas de descenso, la mayoría de pensamientos son entonando un mea culpa individual y colectivo... ante s de desear un cambio de rumbo y resultados con el teutón Edin Terzic.

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Así vimos primero al carrilero de Cascante Jesús Areso, quien tras un curso realmente anómalo por lo anodino significaba que "finaliza una temporada dura. No estuve a la altura de las expectativas en el aspecto individual, y creo que también sufrimos mucho en lo colectivo.

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Con ganas de desconectar y estar con los míos pero sin perder el foco en el futuro con mucha hambre y ambición. Muchas gracias a todos los que me apoyan y están en mi barco. Nos vemos pronto" cerraba el navarro que proviene de la misma localidad que el portero Alex Remiro o el delantero Kike Sola.

Posteriormente ha sido el turno de Beñat Prados, centrocampista al que el equipo rojiblanco ha echado mucho de menos después de romperse en las primeras jornadas del mes de agosto el ligamento lateral cruzado de su rodilla. Una baja que hizo trizas al centro del campo vizcaíno ante la excesiva exigencia física para Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar.

El gemelo de Iruña ha expresado a su vez que "acaba una temporada muy dura, tanto en lo individual como en lo colectivo. Dolido por no haber ayudado al equipo como me hubiera gustado, pero con muchas ganas e ilusión por lo que viene. Estoy seguro de que se vienen cosas muy bonitas.

Quiero agradecer a mi familia, amigos y a toda la gente por todo el apoyo y los ánimos recibidos y sobre todo, a todos los trabajadores que me han ayudado en la recuperación, a mis amigos de Zentrum y a toda la gente de Lezama que han estado por y para mí.

Me hubiera encantado acabar la temporada volviendo a jugar en San Mamés, pero no ha podido ser. Nos vemos en la temporada 26/27 con la misma ilusión y ganas que en la primera. Beti Eskerrik asko Leku danagatik!".

Y por último, al menos de momento, también tenemos la reflexiones de uno de los pocos jugadores que ha obtenido una nota positiva en esta temporada 2025/26. Se trata del atacante catalán de origen navarro, Robert Navarro, que ha anotado ocho goles tras llegar a coste cero a la plantilla bilbaína, quien ha manifestado que "se termina una temporada muy especial para mí. Muchísimo aprendizaje y momentos muy bonitos.

Sabemos que queríamos más, pero esto nos hará crecer y volver con más fuerza. Eskerrik asko a todo el club y a la afición por el cariño y el apoyo durante todo el año. Aupa Athletic!" escribía el joven exjugador de la Real Sociedad, Mónaco, RCD Mallorca o Cádiz en Instagram.