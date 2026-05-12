Alberto Bravo 12 MAY 2026 - 08:34h.

El regreso de Iago Aspas y la duda de Moriba, claves en el Celta. Castro duda entre Oriol Rey y Arriaga

Giráldez, un Celta por encima de las expectativas ante un Levante en aprietos: "Palabras mayores"

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VigoCelta de Vigo y Levante UD abrirán la jornada 36 de LALIGA EA SPORTS este martes en Balaídos. Los de Claudio Giráldez anhelan un triunfo que les acerque todavía más a Europa y meta presión el Real Betis, quinto clasificado. Por su parte los de Luís Castro necesitan vencer para seguir vivos en la durísima y encarnizada pelea por evitar el descenso a Segunda División. Dos equipos que llegan en una buena dinámica de resultados a la antepenúltima cita liguera. Estas son las alineaciones probables de Celta y Levante UD para este trascendental encuentro.

Posible once titular del Celta de Vigo

El duelo será de máxima exigencia para los celestes, que han recuperado su solidez defensiva en el momento decisivo del curso. De repente, las victorias ante Elche y Atlético han provocado que nadie hable de la ausencia del central sueco Carl Starfelt, al que tanto echó de menos en el mes de abril donde acumularon derrotas y goles en contra en una pésima racha de resultados.

El sueño de jugar una competición continental, por segunda temporada consecutiva, pasa por Balaídos, donde también tiene que recibir al Sevilla, que podría llegar con la salvación asegurada tras ganar sus últimos dos duelos, un partido al que los vigueses podrían también llegar con la clasificación europea en el bolsillo si logran vencer a Levante UD y Athletic Club este próximo fin de semana.

El técnico porriñés volverá a agitar su once. Iago Aspas, Hugo Álvarez, Carreira y Ferran Jutglà, suplentes en el Metropolitano, volverán a la titularidad. La gran duda está en el centro del campo por los problemas físicos que arrastra Ilaix Moriba. Si fuerza, estará acompañado de Fer López. En caso contrario, Hugo Sotelo entraría en la medular, ya que el uruguayo Matías Vecino sigue siendo baja por lesión.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo podría estar formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Ilaix Moriba o Hugo Sotelo, Fer López, Sergio Carreira; Iago Aspas, Hugo Álvarez y Ferran Jutglà

Posible once titular del Levante UD

Aferrado a los espectaculares números que lleva desde la llegada del portugués Luís Castro al banquillo granota, el Levante sueña con mantenerse en Primera. Solo ha perdido dos de sus últimos diez encuentros, aunque fuera de casa no gana desde el 4 de enero, un contundente 0-3 ante el Sevilla FC. Saben que están obligados a ganar para mantenerse vivo en la pelea por la permanencia.

Luís Castro recupera para este partido al hondureño Kervin Arriaga, sancionado en la pasada jornada, y mantiene en la enfermería a Carlos Álvarez y Unai Elgezabal, mientras que Iván Romero ya está recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar el último partido ante el CA Osasuna.

Además, algunos jugadores como Tunde, Dela, Oriol Rey o Manu Sánchez acabaron muy fatigados el encuentro ante el cuadro rojillo, aún así el entrenador del Levante comentó en la rueda de prensa previa que habían mejorado y que en ningún caso forzará su recuperación.

Por ello en el caso de que Tunde no estuviera al cien por ciento, Brugué podría entrar en el once titular del Levante en Vigo. El mismo caso sucede con Diego Pampín, que podría ocupar el sitio de Manu Sánchez en el lateral izquierdo.

De esta manera el posible once titular del Levante UD estaría formado por Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez o Pampín; Oriol Rey o Kevin Arriaga, Pablo Martínez, Olasagasti, Víctor García; Brugué y Carlos Espí.