Alineaciones confirmadas de Celta y Levante UD en la jornada 36 de LALIGA EA SPORTS: Aspas, titular

Alberto Bravo 12 MAY 2026 - 17:50h.

Giráldez ha apostado por Iago Aspas, Hugo Álvarez y Jutglà. Luís Castro por Pampín, Arriaga y Tunde.

Giráldez, un Celta por encima de las expectativas ante un Levante en aprietos: "Palabras mayores"

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VigoCelta de Vigo y Levante UD han hecho oficiales las alineaciones con las que abrirán la jornada 36 de LALIGA EA SPORTS en poco más de una hora. Este martes a las 19.00 horas, en el estadio de Balaídos, arranca el duelo entre los de Claudio Giráldez y Luís Castro. Un encuentro donde los celestes quieren encarrilar su clasificación para disputar competiciones europeas y los granotas seguir muy vivos en la lucha por la permanencia. Estos son los onces titulares de Celta de Vigo y Levante UD en la jornada 36 en la que destaca la presencia de Iago Aspas

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer López, Hugo Sotelo, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutglà y Hugo Álvarez.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al partido, destacó que "si hacemos dos victorias, estamos en Europa". Estamos yendo a por un objetivo con el que ni siquiera contábamos y no es el principal de nuestro club. También hay que valorar cuantos equipos están metidos en la lucha por evitar el descenso, que sí es agónica. No tenemos que normalizar donde estamos ahora mismo", subrayó el técnico del Celta.

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Del Levante de Luís Castro explicó que "ha cambiado bastante respecto a lo que hacía en la primera vuelta, mucho más cerca del 4-3-3. El míster le ha dado variabilidad a los onces, cambiando el perfil de los de dentro. Su segunda vuelta está siendo muy buena, con números para estar en la parte alta de la competición".

Once titular del Levante UD

El Levante UD sale con un once titular formado por Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Pampín; Kevin Arriaga, Pablo Martínez, Olasagasti, Víctor García; Tunde y Carlos Espí.

Luís Castro, en la comparecencia previa al encuentro, advirtió del nivel del Celta: "Es un equipo muy fuerte, de los mejores de LaLiga. Tiene muchas soluciones en la plantilla, por eso cambian un poco más. Es un equipo que cuando estaba jugando en Europa ha tenido algunas dificultades en Liga. Si no, estarían más arriba. Ahora es uno de los mejores equipos del campeonato, con mucha calidad".

De su equipo subrayó que "estoy seguro que los jugadores van a creer hasta el último segundo. Es normal que perdiendo 0-2 los jugadores se queden con la cabeza baja, pero desde que estoy aquí cuando sufrimos un golpe no dejamos de trabajar".

Sobre cómo ha logrado que el Levante UD siga vivo en la lucha recordó "que si hablábamos algunos meses atrás que íbamos a estar con estos puntos todas las personas iban a firmar. Cuando llegué teníamos 10 puntos y ahora tenemos 36. LaLiga está de locos y todos los equipos están haciendo más puntos de lo normal. El trabajo mental es simple: intentar ganar el próximo partido".