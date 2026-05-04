David Torres 04 MAY 2026 - 15:08h.

Sigue sin saltar al césped y se queda sin oportunidades de ganarse un nuevo contrato

Lucas Beltrán no lo logra

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ValenciaSi Julen Agirrezabala está avanzando y aspira a estar listo antes de final de temporada, quien no está todavía en condiciones y su rodilla preocupa es Lucas Beltrán. El argentino se resintió la semana pasada con el equipo y esta sigue sin salir al césped. De nuevo su articulación, que lo tuvo en el dique seco tres jornadas entre finales de febrero y comienzos del mes de marzo, se ha resentido. A día de hoy es baja junto a los lesionados de larga duración: Diakhaby, Copete, Foulquier y Thierry y su situación preocupa y ocupa.

Carlos Corberán esperaba al argentino la semana pasada. Sin embargo, el viernes antes del partido, cuando se esperaba que se probara, el futbolista ni tan siquiera salió al campo. El delantero argentino no estaba listo y se quedó fuera de la lista. Esta semana, tras el día de descanso de la plantilla el domingo, el futbolista volvió a quedarse dentro, sin salir al terreno de juego y haciendo trabajo en el gimnasio mientras los suplentes sí que se entrenaron con el césped. Ahora mismo es seria duda para viajar a Bilbao puesto que, antes de entrar en la lista, debería completar sesiones de trabajo que, a día de hoy, ni tan siquiera comienza.

El futuro de Lucas Beltrán

Cada semana que pasa, sus opciones de seguir en Mestalla se reducen. El Valencia CF en su consulta ha encontrado un Lucas Beltrán feliz en Valencia. El punta no lo oculta y lo dice en privado, pero también en público. "Lo normal es que vuelva a la Fiorentina, porque no hay ninguna cláusula en mi contrato de cesión. Poco más puedo hacer yo que dar lo mejor de mí en estos 9 partidos y después, no sé, la gente del club dirá. Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme", dijo hace unas semanas en el diario As. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia CF, un club con Mestalla y una afición impresionante. Aún no se ha hablado nada pero sé que se puede hablar en un futuro", había declarado poco antes en DAZN. Su voluntad es firme, pero el tiempo corre en su contra y sus números.