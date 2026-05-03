Tres conclusiones y una penitencia en el vestuario del Valencia CF: "La posición en la tabla es lo que marca la realidad"

El sentir de la plantilla: Quedan cuatro finales, no podemos hundirnos y entendemos a la afición

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El vestuario del Valencia CF estaba abatido tras la derrota ante el Atlético de Madrid. En un pésimo partido, los valencianistas entienden el cabreo de Mestalla, que les criticó a ellos y al entrenador. Tocaba dar la cara porque los jugadores fueron señalados también por parte de la afición al salir del estadio. En el pecado de estar a cuatro partidos del final sólo con 39 puntos y pudiendo acabar sólo un partido por encima del descenso, está la penitencia. El sentir de la plantilla es unánime: Quedan cuatro finales, no podemos hundirnos y entendemos a la afición. No en vano, los de Mestalla dormirán una semana más cerca del descenso y ya se han despedido de ninguna remota posibilidad de ir a Europa por séptimo año consecutivo.

El castigo del vestuario del Valencia CF

Los tres pesos pesados que comparecieron en zona mixta tras el partido: Pepelu, Hugo Duro y Guido Rodríguez mostraron el sentir del vestuario, triste, abatido, cabreado y con sentimiento de culpa porque saben que quedan cuatro finales para salvar al escudo del segundo descenso de su historia. Cada uno con sus palabras vino a decir algo similar.

Pepelu abría el fuego y lo tenía claro: "Sabemos que Mestalla es una afición exigente y es un club exigente. Tenemos que respetar eso, pero los que jugamos somos los que estamos dentro y no nos ha salido".

Su receta, que es unánime en el vestuario: "no queda otra que seguir trabajando, no parar y mirar el partido del domingo con las máximas ganas posibles".

Pepelu: "Lo sentimos. Ha sido un día que no nos han salido las cosas. Nos toca seguir remando y vamos a por ello en San Mamés". LaLiga

¿La solución? Para el vestuario de cara a la grada que les insultó. "Lo sentimos. Ha sido un día que no nos han salido las cosas. Nos toca seguir remando y vamos a por ello en San Mamés".

En términos similares se mostraba Hugo Duro, visiblemente abatido. "Tenemos que pensar en el siguiente partido porque nos estamos jugando la vida y no es momento de bajar la cabeza”.

Hugo Duro: "Tenemos que pensar en el siguiente partido porque nos estamos jugando la vida y no es momento de bajar la cabeza” LaLiga

“Está claro que nosotros nos jugamos la vida y eso a veces se te puede volver en contra por la ansiedad de tener un buen resultado", achacaba el delantero.

Guido Rodríguez, argentino, experimentado y canchero tenía claro lo que sus oídos y sus ojos escucharon y vieron en Mestalla "Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo que estén enojados. El club tiene que estar en otro lado", comentaba Guido.

Guido: "Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo que estén enojados. El club tiene que estar en otro lado" LaLiga

Pero el campeón del mundo no esconde la realidad del Valencia CF: "La posición que estamos en la tabla es lo que marca la realidad. Tenemos que trabajar juntos, levantar la cabeza y como grupo sacar esto adelante. Estoy convencido de que lo vamos a hacer".