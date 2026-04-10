Basilio García Sevilla, 10 ABR 2026 - 19:13h.

El delantero y Agoumé son las novedades en la lista

La lesión que retrasa el regreso de Azpilicueta

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El Sevilla FC quiere volver este sábado a la senda de la victoria en el partido que le mida, en el Sánchez-Pizjuán, al Atlético de Madrid. En la jornada retro, se producirá el debut de Luis García Plaza en Nervión como técnico sevillista, y será ante el equipo en el que se formó como futbolista, que llega con un ojo puesto en la UEFA Champions League y otro en la final de la Copa del Rey. En la convocatoria, hay dos regresos con acento francés.

Así, el técnico madrileño ha convocado a 24 hombres para el partido de máxima transcendencia: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Castrín, Gattoni, Kike Salas, Cardoso, Suazo, Oso, Gudelj, Mendy, Jordán, Agoumé, Manu Bueno, Sow, Peque, Januzaj, Vargas, Ejuke, Alexis, Maupay, Isaac y Akor. Tendrá que descartar a uno en las horas previas al partido.

Las novedades son las de Neal Maupay, descartado por Luis García Plaza para su primer partido como técnico sevillista, y la de Lucien Agoumé, que no estuvo por sanción. De este modo, los dos franceses ocupan los lugares que dejan libres en la lista tanto Tanguy Nianzou como José Ángel Carmona, sancionados tras el partido del Carlos Tartiere.

Las bajas por lesión

Además de los dos sancionados, es baja por lesión César Azpilicueta, cuyo periodo de convalecencia se alarga por una lesión sufrida recientemente en el aductor de su pierna derecha. Tampoco estará convocado Marcao, en su caso por doble motivo, ya que no tiene ficha y, además, se encuentra lesionado. Asimismo, García Plaza ha confirmado que Miguel Sierra entrará en dinámica del filial después de haberse convertido en un fijo para Almeyda.