Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 20:36h.

Hugo Álvarez, tras el plantillazo de Unai Núñez, estará dos semanas de baja

El Celta pide un criterio claro al CTA tras la lesión de Hugo Álvarez : "Nos da inestabilidad"

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VigoHugo Álvarez, tras el duro plantillazo de Unai Núñez en el Valencia-Celta, estará alrededor de dos semanas de baja. El canterano sufre un esguince en el tobillo izquierdo lateral de grado II y una contusión ósea tras una acción que se saldó sin amonestación para el defensa. El Comité Técnico de Árbitros, en su programa 'Tiempo de Revisión' justificó la decisión del colegiado. Tras las palabras de Marián Mouriño pidiendo un "criterio más claro" fue Claudio Giráldez, entrenador del primer equipo, quien habló de la misma.

"Primero, no creo que importe mucho mi opinión sobre el tema. Se decidió así y entiendo los motivos por el cual se decidió así. Agradezco las explicaciones del CTA que es una medida muy buena que den una explicación. Tampoco eso significa la palabra de Dios y a veces parece que es palabra de Dios lo que dice el CTA", señaló el técnico celeste.

Aseguró el porriñés que "está bien que sepamos lo que piensa el comité de árbitros y que a partir de ahí se vaya buscando la mejor manera de entendernos, comunicarnos y que todo sea lo más riguroso posible. Es difícil, hay muchas acciones similares en esta última jornada y todos tienen sus pequeños matices".

Aún así, asumiendo que es "una jugada difícil de decidir", lamentó que el resultado final "nos deja con un jugador lesionado para unos partidos y en el propio partido y nos hace que tenga que estar un tiempo renqueante en el campo. Eso es lo que me preocupa. Lo otro ya no se puede dar marcha atrás. Es interpretable la acción y entiendo todas las opiniones".

El CTA explicó que en el plantillazo de Unai Núñez a Hugo Álvarez a través del programa 'Tiempo de Revisión' explicó que la acción, a pesar de la dureza de la misma, no es sancionable: "Cuando un jugador se encuentra en posesión del balón, ganó la prioridad y es el adversario quien introduce su pierna es este quien debe proteger su integridad. No puede responsabilizarse al jugador en posesión del balón de las consecuencias".

Una decisión que choca con la explicación de la jugada entre Gerard Martín y Thiago Almada: "El jugador que llega primero adquiere la prioridad en la disputa, pero mantiene la responsabilidad de las consecuencias posteriores de su acción. Es decir, el hecho de tocar primero balón no anula la posibilidad de incurrir a posteriori en juego imprudente o temerario o juego brusco grave". Dos acciones muy similares que quedan a criterio de considerar quién tiene la prioridad en la disputa de un balón.