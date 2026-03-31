Jorge Morán 31 MAR 2026 - 08:32h.

Estos son los posibles elegidos por Iñigo Pérez y Eder Sarabia

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En mitad de la Semana Santa, el fútbol no para en LALIGA EA SPORTS. La jornada 30 se disputará en mitad de la festividad española y comenzará con un encuentro de alto riesgo en la lucha por el descenso. El Rayo Vallecano recibirá al Elche el próximo viernes 3 de abril a las 21.00H con muchas cosas en juego.

A unos días de que el conjunto vallecano reciba al AEK de Atenas en la Conference League, los de Iñigo Pérez no deben despistarse de la competición doméstica. Recibirán a un Elche en problemas en lo que podría suponer un golpe en el descenso.

Sin muchas rotaciones en el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano recibirá al Elche con varias bajas, sobre todo en el centro del campo. Pese a ello, Iñigo seguirá contando con su columna vertebral, empezando por Augusto Batalla en portería. La línea de cuatro defensas estará formada por Andrei Ratiu en el lateral derecho y Pep Chavarría en el izquierdo. Lejeune y Luiz Felipe serán la pareja de centrales.

En el medio, las bajas de jugadores como Pathé Ciss provocará que Gumbau y Óscar Valentín se hagan con el sitio. Por delante, Fran Pérez volverá al once, con Álvaro García en la otra banda e Isi Palazón en la media punta. Arriba, como referencia en ataque, estará de nuevo Jorge de Frutos.

Mismo once del Elche que ante el Mallorca

La victoria ante el Mallorca hizo coger aire a un Elche que se está desinflando en la segunda vuelta, por lo que Eder Sarabia repetirá el mismo once. En la portería estará Dituro, que le ha ganado el puesto a un Iñaki Peña que no está teniendo su mejor cesión.

Affengruber, Chust y Bigas serán los tres centrales, con Morente y Valera como carrileros. Febas y Aguado serán los pilares del centro del campo con Gonzalo Villar más suelto por delante. Arriba, para los goles, estarán Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.