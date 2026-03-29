David Torres 29 MAR 2026 - 11:11h.

Se acaba de estrenar justo después de las Fallas

Nou Mestalla, acabarán pidiéndote que seas sede del Mundial

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"Este vídeo es un documental independiente de ALECAOM como todos los episodios anteriores. No está afiliado, patrocinado ni respaldado, ni es oficial por el equipo ''Valencia CF'' ni por ningún titular de marca mencionado ni asociado, ni por el ayuntamiento o comunidad. El término ''Nou Mestalla'' se utiliza únicamente con fines informativos y descriptivos para identificar un lugar público de notoriedad", explica la Agencia de Creatividad y Producción Cinematográfica desde el arie que es la responsable de este documental que retrata, desde el cielo, las obras y los avances del nuevo estadio valencianista, en los que curiosamente este jueves se vivió un percance sin consecuencias, al ser herido un trabajador por una caída.

El documental ha sido estrenado la semana pasada, justo cuando el Nou Mestalla refuerza su candidatura para ser sede del Mundial 2030 con el apoyo incondicional de la RFEF y tras haber superado con creces el último hito hasta la fecha marcado en el cronograma pactado con el Ayuntamiento. De hecho, la petición oficial de la RFEF a la FIFA está hecha ya y sólo queda esperar a final de año para que sea confirmado como nuevo recinto mundialista.

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El documental del Nou Mestalla

En el episodio 1 del documental sobre el nuevo estadio del Valencia CF en construcción se muestran planos aéreos del Nou Mestalla, planos de interés de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y se relata el avance de la construcción del recinto en 2026. Además, anuncian que habrá un segundo episodio.

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Obviamente, los comentarios en redes no se han hecho esperar por los avances en sí de la obra, que está completando el anillo de compresión que sujetará la cubierta, así como detalles de la fachada, y también la calidad y el enfoque de las imágenes, ya que es complicado ver el estadio desde el cielo. Sobre el papel, quedan dieciocho meses para estar concluido (julio de 2027) y doce para que esté colocada la cubierta sobre los pilares que prácticamente rodean la que será la nueva casa del Valencia CF.

Aquí se puede ver el primer capítulo del documental del Nou Mestalla, colgado en el canal de Youtube.