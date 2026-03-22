Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 00:26h.

Luis Rioja destaca lo especial de jugar siempre con el Valencia

Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Sevilla: Tres sobresalientes y muchos notables altos

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El Valencia recupera la sonrisa tras un triunfo muy importante por 0-2 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán para alejar de forma importante el descenso y mirar a Europa con posibilidades reales. Esto destacó Luis Rioja, protagonista durante el partido de una curiosa charla con Corberán, además de refrendar su amor por el club y dejar claro que no cree que el equipo hispalense termine descendiendo.

Luis Rioja, tras el Sevilla-Valencia

Sensaciones del triunfo: "Es muy importante, la verdad es que damos un paso muy importante en la clasificación. Es algo que veníamos buscando, el equipo ha competido muy bien y creo que ha merecido llevarse los tres puntos".

Estado de Gayà: "Bueno, sólo hemos podido hablar en el descanso con él y estaba un poco mejor pero se ve que luego ha empeorado un poco. Ahora hablaremos con él y esperemos que se quede solo en un susto y pueda estar lo antes posible".

Visita especial en lo personal: "Sí, al final cada vez que se vista le camiseta del Valencia es especial. Sabemos que es un club muy grande y, para mí, seguir jugando en Primera en un club tan grande como el Valencia para mí siempre es bonito y, si nos llevamos los tres puntos, mejor".

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Enfado de la afición del Sevilla: "Es algo normal, ha tenido muchísima grandeza. Es un club que tiene mucha historia tanto en LALIGA como en Europa y es normal que la gente esté un poco crispada. Quieren ver a su equipo ganar y verles en lo más alto y el público siempre es soberano".

Visita al Sevilla ante su afición por el Betis: "Ya le he dicho antes al compañero. Para mí es especial cada vez que tengo una victoria con el Valencia. Es el equipo al que represento, un equipo muy grande. Un club que tiene una grandeza enorme, llevar este escudo tiene su peso. Para mí siempre que vengo a Sevilla, aquí o contra el Betis, siempre es especial porque tengo la familia de mi lado, tengo mucha gente en la grada y jugar frente a ellos es bonito".

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Posibilidades de descenso del Sevilla: "No creo, tiene muy buen equipo. Es un equipo que compite bien, un equipo con mucha intensidad y en Primera División se necesita a los mejores".