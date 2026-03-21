Miguel Casado 21 MAR 2026 - 23:56h.

Los de Corberán sacaron los tres puntos del Pizjuán

Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Sevilla: Tres sobresalientes y muchos notables altos

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El Valencia asaltó el Ramón Sánchez Pizjuán en el encuentro de la 29ª jornada de LALIGA gracias a los goles de Hugo Duro y Largie Ramazani. Los de Carlos Corberán dejaron muy tocado a un Sevilla cuya afición salió muy, muy enfadada con el equipo.

Y es que después de un mes sin sumar los tres puntos en un partido del campeonato doméstico, el conjunto hispalense se puede volver a meter un lío en la lucha por la permanencia. Con un partido más que el Deportivo Alavés (decimoséptimo con 28 puntos), el Sevilla ocupa el 15º puesto de la tabla y tan solo distancia al descenso en 3 puntos (tiene 31, 3 más que el Mallorca, 18º).

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Por su parte, los de Mestalla cogieron algo de oxígeno y ascendieron a la decimoprimera plaza, donde se ubican con 35 tantos. Todo ello después de tres victorias en los últimos cuatro encuentros: ante Osasuna y Alavés, además de la de la noche del sábado. Y las frases que han captado las cámaras de Movistar + en un parón del encuentro en el Pizjuán resumen, y de qué manera, la importancia que tenía este partido para los chés.

La secuencia entre Carlos Corberán y Luis Rioja

"Nos dejamos los huevos como animales. ¡Que la gente sepa que son la vida estos puntos, eh!", decía el técnico valencianista.

El '11', protagonista de la secuencia, fue el asistente del segundo gol de la noche. Después de un contragolpe que parecía atascarse, el extremo puso un centro al área al que llegó Ramazzani en el segundo palo.

El ex del Almería no falló al empujar el balón al fondo de la portería de Odysseas Vlachodimos y encarriló un partido en el que el Sevilla demostró una incapacidad de ataque clara.

El Sevilla visitará en la 30ª jornada al Real Oviedo, mientras que los de la capital del Turia recibirán al Celta de Vigo, ya en el primer fin de semana de abril, tras el parón de selecciones de este mes de marzo.