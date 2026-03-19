Martín Demichelis ya traduce su trabajo en resultados: invicto y fuera del descenso

Con Martín Demichelis en el banquillo, el Mallorca suma cuatro de los últimos seis puntos en Liga

Uno por uno del Mallorca ante el Espanyol: Pablo Torre y Samu Costa salvan la papeleta de una defensa que hace aguas

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Martín Demichelis ha caído de pie en Mallorca. Cuando el equipo bermellón anunció la destitución de Jagoba Arrasate y, poco después, la contratación de Martín Demichelis, las dudas eran muy claras. Pese a estar en puestos de descenso y haciendo un juego muy previsible, la Dirección Deportiva quería mantener al técnico vasco hasta el final. Era una apuesta de Pablo Ortells. Sin embargo, desde Arizona tenían clara la hoja de ruta que tenían que tomar. 'Fulminaron' a Arrasate y, sin mucho margen de maniobra, la opción de Demichelis cogió mucha fuerza. El técnico argentino llegó como si se tratase de la opción más desesperante, pero nada más lejos de la realidad. En Mallorca lo querían desde el primer momento y la propuesta de llegar a España a un proyecto consolidado como el del equipo balear era una cosa irrechazable para Demichelis.

Las dudas eran claras entre la afición. A fin de cuenta, el currículum de Demichelis es escaso: filial del Bayern, River Plate y Monterrey. Suficiente para dar el salto a la élite y convencer a una isla que veía cómo su equipo estaba cayendo cuesta abajo y sin frenos. Porque esas dudas que existían cuando lo confirmaron como sustituto de Arrasate ya no existen. No es que haya hecho un lavado de cara a la plantilla, pero claramente tiene su toque personal. Demichelis ha cambiado la forma de jugar, quiere mucho más protagonismo en el centro del campo, más posesión; también busca crear superioridad en zona alta y recuperar una solidez defensiva que -por ahora- sigue siendo su punto débil.

Los números hablan por sí solos. El Mallorca, desde que llegó Demichelis, ha sumado cuatro de los últimos seis puntos. Empatar en Pamplona ante Osasuna y vencer al Espanyol en Son Moix hace que el combinado bermellón ya no esté en zona de descenso. Más allá de polémicas tanto a favor como en contra (parece que nadie se acuerda de la expulsión a Jan Virgili o el penalti no pitado a Vedat Muriqi ante la Real Sociedad), Demichelis ha sido capaz, en poco tiempo, en crear un equipo eléctrico, con las ideas algo más claras y efectivo.

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Fuera del descenso y con nombres propios

Y no solo los resultados le alaban. Su trabajo, también. Demichelis está dejando su sello de identidad con diferentes decisiones que, luego, se traducen en puntos. Con un día a día diferente a lo que planteaba Arrasate, el argentino ha conseguido que todos sus jugadores estén enchufados. Ha dado galones a Pablo Torre, confianza a Mateo Joseph y una oportunidad a Justin Kalumba. Todos ellos, ante el Espanyol, terminaron con nota.

Y todo podría mejorar aún más este próximo sábado. El Mallorca visita el Martínez Valero para disputar una final por la permanencia ante el Elche. Los ilicitanos siguen atravesando un momento muy delicado y continúan sin ganar en este 2026. Para ellos, el choque ante el Mallorca será un todo y nada; y para los baleares, más de lo mismo: de lograr el triunfo el equipo de Demichelis pondría tierra de por medio con los puestos de descenso, concretamente cinco puntos.