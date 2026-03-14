Martín Demichelis entiende la frustración de Jan Virgili y cuenta qué le dijo tras su expulsión en Pamplona

Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 16:46h.

Jan Virgili y Sergi Darder han acaparado las respuestas de Martín Demichelis, antes de recibir al Espanyol en Son Moix

Todo lo que debe cambiar Martín Demichelis para que el Mallorca logre la salvación

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Martín Demichelis está ante su gran estreno en Son Moix. El RCD Mallorca recuperó las buenas sensaciones hace una semana, sumando un valioso punto ante Osasuna. Si bien la sensación fue agridulce en todo el contexto bermellón (el equipo llegó al minuto 89 con un marcador de 0-2 a favor), lo visto sobre el terreno de juego sirve para creer de nuevo en la salvación. En ese partido pasaron muchas cosas: la expulsión de Jan Virgili, un nuevo doblete de Vedat Muriqi y una idea de juego que el técnico argentino quiere mantener ante el Espanyol. El conjunto catalán llega este domingo a Palma sin haber ganado en todo el 2026, y eso hace que Demichelis esté aún más activado. Para el Mallorca, sumar de tres supondría salir del descenso, por lo que el choque tiene una importancia superlativa.

"La realidad es que nosotros, me refiero al cuerpo técnico, somos los primeros que tenemos que ser optimistas. No sé a qué te referís con ese runrún. De la necesidad somos súper conscientes, pero no hay que entrar en ningún tipo de pánico. Hay que entrenarse bien, hay que convivir bien en el día a día. En la semana se convivió muy bien, se entrenó muy bien. Veo a los chicos, lo dije el primer día sin conocerlos prácticamente desde la parte humana, muy receptivos. Puedo decir que no solo son receptivos, sino que están predispuestos y que accionan a la hora de entrenarse para sacar lo mejor de sí. Entonces soy mucho más optimista, eso es lo que te puedo decir", relata Demichelis en rueda de prensa.

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Parar al Espanyol tiene su miga, pero el técnico argentino del Mallorca dice haber hecho bien los deberes. "Hicimos el análisis con todo mi staff de lo que es el Espanyol después del partido y los jugadores están ahí adentro para decir para bien o para mal. Pero para mí es importante dejarles muy en claro a los chicos qué queremos en zona alta, en zona media y en zona baja. Hay aciertos y hay errores. Pero obviamente vamos a tomar los recaudos de lo que es el Espanyol sin dejar de priorizar lo que queremos ser nosotros", analiza.

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Martín Demichelis, Jan Virgili y Sergi Darder

Durante la comparecencia de Demichelis, varios nombres propios salieron a la luz. Uno de ellos, el de Sergi Darder, quien ha reconoce recientemente en SER Deportivos Baleares no haber jugado mucho en su posición real. Martín recuerda que en el Málaga coincidieron y asegura, entre risas, que no le pondrá de lateral derecho. "Sé quién es Sergi. Lo puse como ejemplo el otro día: al día después de haber empatado se entrenó muy bien él y Abdón, dos referentes a quienes necesitamos hasta la última jornada. Jamás voy a poner a Sergi Darder de lateral derecho o de lateral izquierdo. Por el medio sabe jugar, un poquito más atrás o un poquito más adelante. Si hay algo que tiene él es que sabe jugar. Así que no lo voy a poner de extremo por derecha ni por izquierda. Lo voy a poner de Sergi Darder, ahí, a jugar", insiste.

Y, por último, analiza la situación de un Jan Virgili que vio en Pamplona su primera tarjeta roja. Pese a ser una acción muy discutida, Demichelis cree que todo lo que ha vivido le servirá al jugador para seguir creciendo. "Cuando terminó el partido entré a felicitar a los jugadores. Los felicité por la semana y por el partido. También hablé delante de todos a Jan porque considero que es un chico con un presente que ya ha demostrado lo que puede llegar a hacer, que tiene una grandísima proyección, pero que es muy joven. Verse fuera del once pudo haber sido una frustración que quizás también en el momento de que hace una grandísima jugada para hacer el 0-3 y sufre la frustración de no poder hacer el gol. Estoy seguro de que la próxima, en vez de tirarse, va a correr veinte metros más. ¿De qué depende que vuelva a jugar? De él, de que se entrene bien. Tiene dos semanas para prepararse", concluye sobre el extremo catalán.