Posibles alineaciones del Mallorca - Espanyol para la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Mallorca - Espanyol, las posibles alineaciones del partido de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Vedat Muriqi, a las puertas de hacer historia con el Mallorca: está a dos goles de igualar a Samuel Eto'o

El RCD Mallorca recibe al RCD Espanyol en Son Moix en la que será la jornada 28 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo a las 14.00 y enfrenta a dos clubes que no están pasando por un buen momento y que buscarán la victoria para cambiar la mala dinámica en la que están envueltos. El Mallorca estrenó a Martín Demichelis en la banda como nuevo entrenador frente al Osasuna y empató a 2 con un doblete de Vedat Muriqi. El kosovar está haciendo una gran temporada y ya lleva 18 goles en LA LIGA EA Sports, camino de batir a Samuel Eto'o como el jugador bermellón que más goles ha marcado en Primera División. El conjunto de las Islas Baleares está 18º con 25 puntos, a 1 del Elche que es quien marca la salvación. El Espanyol empató a 1 frente al Real Oviedo en en el RCDE Stadium en el partido que cerró la jornada 27. El club catalán no gana desde el 22 de diciembre del año pasado y está 7º con 37 puntos, a 3 del Celta de Vigo.

Posible alineación del RCD Mallorca

Martín Demichelis se estrenó, ahora sí, como entrenador del Mallorca con un empate a 2 en el Sadar frente al Osasuna en la jornada pasada. El técnico argentino alineó un once continuista con la idea de Jagoba Arrasate donde las sorpresas principales fueron Manu Morlanes, Pablo Torre y Mateo Joseph. Para el partido frente al Espanyol, Demichelis no podrá contar con Takuma Asano y Jan Salas por lesión y tampoco con Jan Virgili, que jugó 10 minutos y fue expulsado. Marash Kumbulla, Javi Llabrés, Antonio Raíllo y Pablo Torre son duda por molestias. En caso de que Raíllo no llegue al partido, David López sería el elegido para acompañar a Martin Valjent y si Pablo Torre continua con molestias, Darder será el mediapunta titular.

Posible once del Mallorca frente al Espanyol:

Portero: Leo Román

Defensas: Mojica, David López/Raíllo, Valjent, Maffeo

Centrocampistas: Morlanes, Mascarell, Samú Costa, Pablo Torre/Darder

Delanteros: Muriqi, Mateo Joseph

Posible alineación del RCD Espanyol

El Espanyol empató a 1 frente al Real Oviedo con un gol de Kike García. El de cuenca lleva 3 tantos en los últimos 4 partidos y parece ser el delantero titular para Manolo González. El entrenador catalán no podrá contar con Javi Puado, lesionado de larga duración y tampoco con Antoniu Roca, que arrastra molestias en el hombro. Edu Expósito vuelve tras ser baja por sanción frente al Oviedo en la pasada jornada y puede quitarle el puesto a Ramón Terrats en la mediapunta. Las principales dudas están en dos puestos: el acompañante de Cabrera, Clemens Riedel y Fernando Calero son las opciones para esa posición y en el extremo derecho, donde Ngongé, tras asistir en el gol de Kike García contra el Oviedo se disputa la titularidad con Pere Milla.

Posible once del Espanyol frente al Mallorca:

Portero: Dmitrovic

Defensas: Romero, Cabrera, Riedel/Calero El Hilali

Centrocampistas: Pol Lozano, Urko, Edu Expósito/Terrats

Delanteros: Dolan, Kike García, Ngongé/Pere Milla