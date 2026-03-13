Basilio García 13 MAR 2026 - 07:52h.

Los dos equipos llegan inmersos en la eliminatoria de octavos de la Europa League

El Betis firma una increíble remontada ante el Celta y se mete en la final de la Copa del Rey Juvenil

Compartir







El Real Betis y el Celta de Vigo juegan este domingo en el Estadio de La Cartuja, en un partido clave para alcanzar un quinto puesto en LALIGA EA SPORTS que todo apunta a que será un puesto Champions. Pero hay más, mucho más, y es que los dos llegan inmersos en unas eliminatorias de la UEFA Europa League totalmente abiertas, ante el Panathinaikos y el Lyon respectivamente, lo que es un dato muy a tener en cuenta para entender qué tipo de equipos pueden saltar al verde cartujano.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Manuel Pellegrini como Claudio Giráldez.

Habrá rotaciones en el Betis

Lo que haga Manuel Pellegrini este domingo en La Cartuja es toda una incógnita, especialmente por el mal resultado cosechado en Atenas el jueves en la eliminatoria ante el Panathinaikos. El chileno siempre ha priorizado LALIGA, y está en juego una quinta plaza que puede dar acceso a Champions, pero el envite ante los griegos es importantísimo de cara a su futuro y al del club, que ha marcado la UEFA Europa League como objetivo prioritario.

De lo poco seguro es que Álvaro Valles apunta a la portería de nuevo tras el paréntesis europeo, y también que Diego Llorente será de la partida al no poder jugar la vuelta ante el Panathinaikos. A partir de ahí, las decisiones de Pellegrini van a estar influenciadas por el partido del jueves, y parece que solo Abde y Cucho Hernández tienen un puesto fijo en el equipo.

Así, el Real Betis podría salir con Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Marc Bartra, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fidalgo, Pablo Fornals; Aitor Ruibal, Ez Abde y Cucho Hernández.

Los que puede alinear Claudio Giráldez

El Celta de Vigo, tras empatar en Balaídos 1-1 ante el Olympique de Lyon con un hombre menos, llega a La Cartuja muy desgastado. Los de Claudio Giráldez se tuvieron que vaciar ante el conjunto francés con el que se volverán a medir en una semana. Un partido donde no estarán Borja Iglesias, expulsado este jueves, y Óscar Mingueza, que deberá cumplir un partido de suspensión. Esto los coloca como titulares seguros ante el Betis. Tampoco estará Miguel Román, que se pierde lo que resta de temporada por una fractura en el pie izquierdo.

PUEDE INTERESARTE España toma más ventaja en la lucha por la plaza extra para la Champions: así va la clasificación

Claudio Giráldez se verá obligado a rotar para minimizar el impacto de un partido brutal, donde los suyos estuvieron los 90' minutos corriendo detrás del balón. Andrei Radu estará escoltado por Javi Rodríguez, Joseph Aidoo y Carlos Domínguez. Carl Starfelt y Marcos Alonso apuntan a descansar para la batalla de Lyon.

En mediocampo las opciones se reducen a la mínima expresión. Es segura la presencia de Hugo Sotelo, junto a él Matías Vecino parece el favorito. En los volantes Javi Rueda y Carreira pelearán por un puesto. El otro es para Óscar Mingueza.

Arriba Fer López, Borja Iglesias y Hugo Álvarez parecen la apuesta más segura. Los dos canteranos no tuvieron minutos este jueves en Balaídos. El Panda, expulsado, será titular con total seguridad. Pablo Durán y Ferrán Jutglà son sus alternativas.

De esta manera el posible once titular del Celta ante el Real Betis estará formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez; Sergio Carreira, Matías Vecino, Hugo Sotelo, Óscar Mingueza; Fer López, Borja Iglesias y Hugo Álvarez.