Pablo Durán deja atrás su lesión y ya tiene el alta médica con el Celta

10 MAR 2026 - 17:33h.

El delantero vuelve a estar disponible para Claudio Giráldez

Si la lesión de Miguel Román ha sido la nota negativa del día, Pablo Durán ha sido el encargado de dar un poco de luz a la enfermería celeste. El Celta ha publicado este martes su alta médica tras haber dejado atrás el susto del esguince leve de ligamento colateral de la rodilla izquierda y una contusión ósea.

De esta forma, el delantero tomiñés de 23 años, que se retiró del campo entre lágrimas hace unas semanas por fin vuelve a estar disponible para Claudio Giráldez en un tramo clave de la temporada. Tras perderse el duelo europeo contra el PAOK Salónica, correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, y los dos encuentro ligueros contra Girona y Real Madrid, ya está en plena condiciones de volver a participar al mismo nivel que sus compañeros.