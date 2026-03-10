Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Pablo Durán deja atrás su lesión y ya tiene el alta médica con el Celta

Pablo Durán, en un partido del Celta de Vigo
Pablo Durán, en un partido del Celta de Vigo. LALIGA
Si la lesión de Miguel Román ha sido la nota negativa del día, Pablo Durán ha sido el encargado de dar un poco de luz a la enfermería celeste. El Celta ha publicado este martes su alta médica tras haber dejado atrás el susto del esguince leve de ligamento colateral de la rodilla izquierda y una contusión ósea.

De esta forma, el delantero tomiñés de 23 años, que se retiró del campo entre lágrimas hace unas semanas por fin vuelve a estar disponible para Claudio Giráldez en un tramo clave de la temporada. Tras perderse el duelo europeo contra el PAOK Salónica, correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, y los dos encuentro ligueros contra Girona Real Madrid, ya está en plena condiciones de volver a participar al mismo nivel que sus compañeros.

