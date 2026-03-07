Basilio García Sevilla, 07 MAR 2026 - 12:53h.

El segundo de Almeyda ya dirigió al equipo en el catastrófico Sevilla-Levante

El TAD deniega la suspensión cautelar de la sanción a Almeyda

Matías Almeyda tampoco estará en el banquillo para el partido que el Sevilla FC disputa este domingo ante el Rayo Vallecano. El entrenador argentino cumplirá el tercero de su sanción de siete partidos, toda vez que el TAD desestimó en la tarde de este viernes la suspensión cautelar de esta, tal y como había solicitado el club en su recurso al más alto tribunal del deporte en España.

Así las cosas, será de nuevo Javi Martínez el que se siente en el banquillo como máximo responsable de las huestes sevillistas. Hasta ahora, en lo que respecta a la actual sanción, no le ha ido mal al Sevilla, que consiguió una importantísima victoria ante el Getafe en el Coliseum y un buen empate en el derbi ante el Real Betis Balompié.

Sin embargo, no será la primera vez que el técnico de Pino Montano dirija al primer equipo nervionense en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Almeyda ya estuvo sancionado con un partido después de ser expulsado en el descanso del partido ante el Real Madrid. Aquel fue el último compromiso de 2025, por lo que ya en Año Nuevo el argentino no pudo sentarse en el banquillo para el Sevilla-Levante.

El partido en cuestión fue una catástrofe, pues en el colista debutaba Luis Castro como entrenador y se acabó llevando la victoria con un incontestable 0-3, rubricada además con un gol del canterano sevillista Carlos Álvarez. Fue, junto al de Palma de Mallorca, posiblemente el peor día del Sevilla en toda la temporada.

La dinámica ha cambiado

Pero la dinámica del equipo parece haber cambiado. Acumuló una derrota más ante el Celta la semana siguiente tras cometer Oso un penalti en el último minuto, pero desde que comenzó la segunda vuelta ha puntuado en seis de las siete jornadas, sumando diez puntos a su casillero que le hacen respirar más tranquilo. La esperanza de todos es hacer buena esa racha ganando al Rayo.

“Trabajamos en equipo, venimos haciendo lo que hacemos normalmente, se ha modificado que yo no estoy. Creo que mientras los resultados se sigan dando, esté quién esté pasa a un segundo plano”, afirmaba Almeyda este viernes en la rueda de prensa previa. Javi Martínez se ha ganado su confianza en las últimas semanas.