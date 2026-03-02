'Rocky' Liceranzu y el futuro de Ernesto Valverde en el Athletic: “Hay 4 posibilidades"

BilbaoEl 'niño' (léase la temporada del Athletic Club) venía de culo, eso quedó claro desde el principio. Empezamos con el positivo de Yeray Álvarez, continuamos con la pubalgia de Nico Williams, para seguir con la baja forma prolongada de varios de nuestros mejores leones y, de postre, una plaga de lesiones de las que no se han librado ni nuestros leones en el exilio (todo el ánimo del mundo a un Manex Lozano que había empezado a “rascar” el fútbol profesional con una irrupción propia de los elegidos).

Con este panorama, cuesta llegar a un diagnostico claro para una temporada del Athletic que se presentaba como la más ilusionante en muchos años, y se ha tornado en una de las más descorazonadoras que recordamos en los últimos cursos.

Ojo, descorazonadora teniendo en cuenta el “euforiómetro” un minuto antes de empezar la pretemporada. “La mejor plantilla en muchos años” era la definición mas repetida por mucho zurigorri tras la ansiada vuelta a casa de Aymeric Laporte como guinda del proyecto, en la temporada del retorno a la UEFA Champions League del club de Ibaigane.

A quien escribe le hubiera gustado ver un poco más de ilusión por la Champions en el Athletic Club...

Las constantes alusiones de Ernesto Valverde a los problemas que ocasionaba la máxima competición mundial a nivel de clubes no me han parecido el mensaje más motivador para los jugadores y, por supuesto, para una afición que esperaba ansiosa ver competir a sus jugadores contra los mejores equipos de Europa… nos hemos quedado con las ganas.

Si al menos hubiera servido para mantener el pulso en LaLiga, hubiera sido un mal menor… pero no ha sido así. Agua pasada no mueve molino, pero que nos sirva para tener claro que “tirar” una competición, no es garantía de éxito en la otra.

Llegados a este punto, estamos vivos en Copa (sí, lo estamos… y estoy convencido de que vamos a llegar a la final) y en LaLiga, donde desde las declaraciones de Jon Uriarte Uranga fijando la permanencia como objetivo del equipo, hemos conseguido 10 de los 12 puntos en juego.

Con Gorka Guruzeta recordándonos cada vez mas a menudo al jugador de hace dos temporadas (probablemente, esta campaña superará los registros goleadores de aquella) la vida se ve de otro color. Es FUNDAMENTAL para cualquier equipo tener un referente goleador y, en el caso de este Athletic, aún más.

Robert Navarro ha asumido parte de la producción goleadora, y quizá también futbolística, de un Oihan Sancet al que, por desgracia, parece que no veremos esta temporada a un nivel ni cercano a la anterior. Las otras dos patas ofensivas del equipo, los hermanos Williams, Iñaki & Nico, también están a años luz de su nivel. Pues con estos bueyes hay que arar.

Sin embargo, no creo que nadie se atreviera a calificar como fracaso una temporada en la que, con todos estos condicionantes, seamos capaces de plantarnos en la final de Copa, y nos clasificáramos para Europa vía Liga. Centrémonos en esos dos objetivos.

Como dice una amiga: “El problema es la expectativa”. Superémosla, no tiene sentido seguir amargándose por lo que pensábamos que iba a ser y no fue. Hace un mes escaso el Athletic Club parecía “muerto” para la presente temporada… y, sin embargo, se mueve... y va hacia Anoeta.

.- Por Txema Camaño, Socio del Athletic Club