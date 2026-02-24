David Torres 24 FEB 2026 - 15:01h.

Valencia Renzo Saravia (Córdoba, Argentina – 16 de junio de 1993) ya es jugador del Valencia CF. El nuevo lateral diestro valencianista llega para ayudar al equipo en la parcela defensiva y ofensiva con su velocidad, intensidad y llegada al área rival. El experimentado jugador argentino llega al Valencia CF libre tras su paso por el Atlético Mineiro de la Serie A brasileña en la temporada 24-25. En la pasada campaña disputó 31 partidos (19 en la Seria A Betano, 8 en la Conmebol Sudamericana y 2 en el Mineiro 1) El futbolista hereda una tradición de futbolistas cordobeses (provincia de Argentina) que él conoce a la perfección. “El Valencia CF tiene una historia muy especial con los cordobeses. Kempes, Aimar, Beltrán y ahora me sumo yo. Cada cordobés que ha pasado por aquí ha dejado una buena imagen. El futbolista argentino tiene unas características muy especiales: sacrificado, con mucho carácter y con ganas de ganar. Eso va de la mano con la afición del Valencia CF”.

Lucas Beltrán le da la bienvenida

Uno de ellos, Lucas Beltrán, que además es hermano de uno de los representantes que ha gestionado su llegada le ha dado la bienvenida con un mate. Así fue la charla:

Lucas Beltrán: "Hermano, bienvenido, que lindo que estés acá".

Renzo Saravia: "Muchas gracias".

LB: "Bueno, me alegro mucho de verdad que estés acá. Vas a ver ahí lo que es el estadio Mestalla, increíble, con toda la gente. Se hace un buen ambiente, así parecido a los que nos gustan a nosotros. Y bueno, lo vas a disfrutar mucho".

LB: "Y bueno, ahora en estos días, sé que empiezan las fallas. No la viví yo, así que va a estar bueno que vivamos eso, que es tan lindo para la ciudad que lo vivamos juntos".

RS: "Bueno, gracias, gracias por recibirme. Y bueno, nada, también muy ilusionado de compartir campo con vos. Y bueno, también ganas por conocer el estadio..."

LB: "Es hermoso"

RS: "Ganas de conocer la ciudad. Y bueno, conocer la hinchada que me dijeron que es muy importante también"

LB: "Lo vamos a disfrutar mucho. Amunt Valencia"

RS: "Amunt Valencia"