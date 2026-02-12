El temporal de viento afecta a la ciudad deportiva Joan Gamper: desperfectos en un muro y parte de una valla

Celia Pérez 12 FEB 2026 - 13:40h.

Por los fuertes vientos que sacuden la Ciudad Condal este jueves

Mientras el equipo de Hansi Flick tiene el punto de mira en el partido de esta noche frente al Atlético de Madrid en Copa, en Barcelona han sufrido los efectos del temporal. El fuerte viento que sacude la Ciudad Condal ha afectado este jueves por la mañana ha provocado desperfectos en un muro y parte de la valla perimetral que delimita las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, entre los campos de fútbol 2 y 3.

Las fuertes rachas de viento han derrumbado un sector de la verja metálica que separa el centro de entrenamiento del FC Barcelona y la calle Francesc Macià de Sant Joan Despí (Barcelona), sin que nadie resultara herido.

El Barcelona, que esta noche se enfrentará en el Metropolitano al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, adelantó a ayer por la noche su vuelo a la capital española, previsto inicialmente para este jueves por la mañana, debido a las alertas de Protección Civil.

La Generalitat acordó suspender este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y pidió a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios entre las 00:00 horas y las 20:00 horas de hoy.

A la espera de ver cómo sigue evolucionando el temporal y de posibles avisos, en principio la previsión del club catalán es volar de regreso al aeropuerto de El Prat esta misma madrugada, tras la finalización del encuentro contra el Atlético de Madrid.

El cuadro de Hansi Flick se juega la ida de semifinales de Copa del Rey en Madrid, por lo que ahora se encuentran en la capital, mientras que la vuelta se jugará la primera semana de marzo en el Camp Nou y dirimirá el ganador para acceder a la final.