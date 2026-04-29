Jorge Morán 29 ABR 2026 - 13:18h.

Muchos lo han catalogado como el mejor partido de la historia

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Para muchos, lo visto entre el PSG y el Bayern de Münich es el mejor partido de la historia. Los nueve goles en una semifinal de la Champions League hacen del encuentro una locura ofensiva nunca antes vista. Un resultado que hizo explotar a las redes sociales e incluso a un Luis Enrique que se deshizo en elogios con lo vivido en el Parque de los Príncipes.

Pero no todos opinan lo mismo. Muchos expertos y ex futbolistas han querido analizar lo vivido en este encuentro de Champions League, destacando la falta de solidez defensiva en un partido que estuvo roto desde el inicio. Uno de ellos ha sido el ex jugador de Arsenal o Barcelona, Thierry Henry.

Henry opina del PSG vs Bayern

"Necesitamos tener una conversación seria sobre lo que estamos viendo. Todos están en las redes sociales gritando: ‘¡Oh, qué partido!’. ¿Pero lo es? ¿En serio? Tenemos que parar. Tenemos que dejar de llamar a esto ‘gran fútbol’", comenzó diciendo en la CBS. "Lo que vimos esta noche no fue una semifinal de la Champions League. Fue fútbol callejero. Fue un partido de patio de colegio", destacó Henry.

El ex jugador entiende el fútbol a través de un sistema en dónde la solidez y lo táctico destaca por encima de la locura vivida en París. "Tú anotas, luego yo anoto", criticó Thierry, que destacó que no supieron echarle la llave al partido. "No quiero un 5-4. Denme un 1-0 donde cada entrada se sintiera como una guerra. Denme un partido donde los defensores realmente defiendan", apuntó.

Henry fue más allá y quiso reflexionar sobre un partido en el que lo ofensivo sobrepasó a lo defensivo. "Es llamativo, es ‘fútbol de TikTok’, pero la joya del juego está desapareciendo", destacó. "El fútbol no se trata solo de brillar individualmente. Se trata de control, disciplina y responsabilidad colectiva", explicó, antes de reconocer que se divirtió.

"Llevamos más de un año, o un año y medio o dos, quejándonos de que el fútbol es 'aburrido', entre paréntesis y demás. Ese partido no fue aburrido. Y, de nuevo, si nos ponemos el sombrero de profesionales, tendremos que analizar algunos aspectos de los goles que se encajaron. ¿Pero sabes qué? Yo me lo pasé bien y creo que todos en casa también se lo pasaron bien", zanjó en la CBS.