La nueva Kawasaki es la trail más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 29 SEP 2026 - 01:08h.

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Si hay una moto que a todos nos gusta, y que es considerada como una de las mejores que existen en el segmento de las trail, esa es la Kawasaki Versys 650. Se trata de una moto excepcional, con un gran nivel de equipamiento, de prestaciones y de seguridad, y al que le acompaña un precio razonable. Todos los elogios que recibe son merecidos, y tiene un enfoque aventurero que hace que sea difícil de ignorar, y que año tras año la mantiene como una de las más vendidas.

Equipa un propulsor de dos cilindros en paralelo, de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, con una entrega de potencia razonable y muy controlable, hasta llegar a los 67 CV, con un par máximo de 61 Nm. Se puede limitar para los usuarios que únicamente cuenten con el carné A2, y no dispone de embrague anti-rebote, pero sí de un control de tracción en dos niveles. Y uno de sus puntos fuerte es el confort durante la conducción.

La ergonomía se ha revisado y mejorado a fondo para que no tenga ningún punto débil, y el asiento es realmente amplio y cómodo, para poder hacer largos viajes sin preocuparte por nada. La parte ciclo resalta por un bastidor tubular en diamante de acero de alta tensión, una horquilla invertida de largo recorrido regulable en precarga y extensión o un amortiguador desplazado con anclaje directo. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de 4,3 pulgadas con conectividad.

La Kawasaki Versys 650 cuesta 9.075 euros

El precio de la Kawasaki Versys 650 es de unos razonables 9.075 euros, lo que a todos nos parece una cifra muy llamativa, y que se puede pagar sin problema alguno. Y a esto hay que añadirle que incluye el seguro de manera totalmente gratuita.