Kawasaki pone al alcance de muchos una de las trail más completas de su catálogo

Coches y Motos 24 SEP 2026 - 01:33h.

Cuesta encontrarle aspectos negativos

La nueva Kawasaki Z650 es la más bonita del catálogo

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Desde Kawasaki han hecho un enorme favor a todos sus clientes, poniendo al alcance de prácticamente todos los bolsillos una de las trail más completas que se pueden encontrar actualmente en su catálogo. Hablamos de la Versys 650, que por si no fuera lo suficientemente atractiva, ahora lo es todavía más, después de las mejoras que ha recibido este año, y que la convierten en una compra muy inteligente, a la que cuesta encontrarle aspectos negativos.

Lo que más destaca en esta moto es su motor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 649 centímetros cúbicos, que entrega una potencia razonable y que le permite ser tranquilo, dosificable y controlable. No dispone de embrague anti-rebote, pero sí de control de tracción en dos niveles, y declara una potencia de 67 CV, con un par máximo de 61 Nm, aunque existe la posibilidad de limitarlo para los usuarios que tengan el carné A2.

La ergonomía se ha analizado y revisado para que sea lo más cómoda posible, y cuenta con una serie de detalles que potencian esto, entre los que encontramos la pantalla del parabrisas o el asiento de gran tamaño con dos zonas diferenciadas. Pasando a la tecnología y al equipamiento, tenemos una pantalla TFT en la instrumentación de 4,3 pulgadas, con sistema de conectividad móvil, y con dos opciones de visualización, además de calibración automática del brillo.

La Kawasaki Versys 650 cuesta 9.075 euros

Como ya hemos comentado al inicio, el precio de esta Kawasaki Versys 650 es uno de sus puntos fuertes, al poder conseguirse sin la necesidad de hacer ninguna gran inversión. Basta con poner un total de 9.075 euros encima de la mesa, un precio en el que se incluye el seguro de manera completamente gratuita.