La nueva Kawasaki Z650 es la más bonita del catálogo
Tiene una importante rebaja en su precio de 1.275 euros
Si la Kawasaki Z 650 ya nos parecía una auténtica obra de arte antes, ahora que ha sufrido algunas actualizaciones y mejoras, nos ha logrado llamar más la atención, y nos resulta imposible ignorarla. Es una moto con unas prestaciones que la sitúan a la altura de las mejores, y no le falta de nada. Tanto la parte ciclo como el equipamiento que ofrece de serie es muy completo, y nos cuesta encontrar algún aspecto negativo que podamos destacar.
Esta es una naked con un carácter civilizado, pero con una estética moderna, que es realmente equilibrada, y que sirve tanto para la ciudad como para las escapadas de fin de semana. Sigue con la misma línea de toda la familia, con una imagen musculosa y un faro delantero tipo manga con tecnología LED. Y, a pesar de su aspecto deportivo, es mucho más cómoda de lo que puede parecer en un principio, gracias a su asiento, que hará que puedas recorrer grandes distancias sin sufrir.
En Kawasaki han apostado por la fiabilidad y el conservadurismo para el desarrollo de esta moto, que empieza un motor de dos cilindros que es capaz de rendir a una potencia de 70 CV, aunque también está disponible una versión limitada, para los usuarios con carné A2. De serie, equipa un control de tracción desconectable, dos niveles de intervención y un embrague anti-rebote, mientras que la instrumentación incluye una pantalla TFT de 4,3” a todo color con conectividad y dos modos de visualización.
Aprovecha el descuento de esta Kawasaki Z 650
Si antes ya nos parecía muy interesante esta Kawasaki Z 650, ahora lo es todavía más, tras haber sufrido una importante rebaja en su precio, de 1.275 euros, que permite que ahora pueda ser tuya invirtiendo apenas un total de 6.475 euros.