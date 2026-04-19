Yamaha convierte en accesible la moto más deseada de su gama naked de los 2010

Coches y Motos 19 ABR 2026 - 19:12h.

Existe la posibilidad de limitarla para el carné A2

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

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En Yamaha han hecho que una de sus mejores naked, que fue diseñada en la anterior década, ahora sea más accesible que nunca, lo que provoca que sea tan deseada y apetecible. Sin lugar a dudas, es una de las motos de media cilindrada que generan más pasiones, como demuestra su éxito en ventas desde que salió por primera vez al mercado, en el año 2014, y existe la posibilidad de limitarla para el carné A2. No le falta de nada en cuanto a equipamiento y prestaciones, y su precio invita a querer conseguirla.

Porque todo lo que rodea a esta Yamaha MT 07 es puro lujo, y tras la actualización que sufrió el año pasado, su parte ciclo es más deportiva que nunca. En esta actualización reciente, también logró cumplir con la normativa Euro 5+, además de incorporar un acelerador electrónico, tres modos de conducción, embrague asistido y anti-rebote, un sonido de motor diferente, un conjunto más ligero, un chasis más rígido, un basculante rediseñado, unas llantas más ligeras o una ergonomía revisada.

Y el motor que equipa esta moto continúa siendo el famoso bicilíndrico en paralelo de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y un par motor de 67 Nm a 6.500 rpm. También presume de tres modos de potencia, control de tracción en dos niveles y desconectable o embrague asistido A&S. Y en el equipamiento, se puede encontrar una pantalla TFT con conectividad, con cuatro modos de visualización.

El precio de esta Yamaha MT 07 es de 7.499 euros

Como ya hemos comentado, esta Yamaha MT 07 tiene un precio más accesible que nunca, que provoca que pueda ser tuya por 7.499 euros. Esto implica que ha recibido un descuento de 300 euros, y se incluye la matriculación gratuita.