Más atractiva que la Kawasaki Z650 y mejor equipada: la naked que gana terreno en España
Nos hemos topado con una moto que es incluso más atractiva que la Kawasaki Z 650, y que está mejor equipada. Es una de las naked que están ganando más terreno en España últimamente, gracias a su imparable éxito en ventas, y esto ha provocado que se convierta en una de las grandes referentes del sector ahora mismo. No nos puede gustar más, y como es evidente, llega desde el mercado chino, lo que explica su asumible coste y su completo equipamiento.
Y es que esta CF Moto 650 NK es una naked de media cilindrada que difícilmente podría ser mejor, con un diseño de moderna concepción que le aporta una imagen fresca y deportiva. La mecánica puede parecer sencilla, porque lo es, pero lo importante es que no ofrece problemas y rinde a la perfección. El motor que equipa es un bicilíndrico en línea, capaz de entregar una potencia de 55 CV alimentada por inyección electrónica Bosch.
También existe la posibilidad de poder limitar esta moto para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y en la parte ciclo queremos destacar el chasis tubular de acero, con un equipo de suspensiones firmada por Kayaba. Los frenos son J.Juan, y el ABS que gestiona el anti-bloqueo ha sido desarrollado por Continental. La instrumentación de esta moto es con pantalla LCD, y la iluminación es LED, aunque lo mejor lo hemos reservado para el final.
El precio, el punto fuerte de la CF Moto 650 NK
Porque no es necesario que hagas ninguna inversión astronómica a cambio de esta CF Moto 650 NK, que puede estar en tu garaje si pagas apenas un total de 5.499 euros, algo que nos parece un chollo. Esto explica los motivos por los que ha tenido tanto éxito en ventas.